Repsol : vise la neutralité carbone d'ici 2050

03/12/2019 | 11:51

Repsol annonce ce jour prévoir de mettre en place un nouveau plan stratégique, dans le but de parvenir à une empreinte nette zéro carbone d'ici 2050.



Pour atteindre cet idéal, Repsol s'est fixé de nouveaux objectifs pour la réduction de son empreinte carbone par rapport à 2016, à savoir 10% d'ici 2025, 20% d'ici 2030, 40% d'ici 2040 et enfin zéro émission nette de CO2 d'ici 2050.



Ces chiffres doivent constituer la base du plan stratégique 2021-2025, qui sera présenté au marché et aux investisseurs au cours du premier semestre 2020.



