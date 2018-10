Repsol : Berenberg reste à 'achat' après un point d'activité

11/10/2018 | 09:57

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20 euros sur Repsol, suite à un point d'activité du groupe pétro-gazier espagnol avant la publication de ses résultats de troisième trimestre.



Concernant ses estimations de BPA, le broker abaisse de 3% celle pour 2018, du fait principalement d'une production plus basse et de coûts d'intérêt attendus légèrement plus élevés, mais laisse inchangée celle pour 2019 et remonte ses chiffres pour 2020.



'L'action demeure valorisée de façon attractive, se traitant 8,4 fois les bénéfices attendus pour 2019 avec un rendement de dividende de 5,5%', estime Berenberg, ajoutant que Repsol s'est engagé à augmenter son dividende de 8% par an pour atteindre un euro en 2020.



