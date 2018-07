Repsol: la hausse des prix du pétrole fait bondir les profits au 2e trimestre

Madrid (awp/afp) - Le groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé jeudi une forte hausse de ses profits au deuxième trimestre, tirés par le bond des prix du pétrole et du gaz.

Le bénéfice net ajusté, considéré par le groupe comme l'indicateur le plus significatif de sa performance, a augmenté de 23,4% à 549 millions d'euros.

Le bénéfice net a lui bondi de 155% à 936 millions. Ce chiffre spectaculaire reflète toutefois moins fidèlement le volume d'argent engrangé par Repsol, a précisé un porte-parole, car il inclut les réserves stratégiques de pétrole que le groupe est obligé de constituer, mais qui restent immobilisées, même si leur valeur a grimpé en flèche au gré des fluctuations du pétrole.

La Bourse de Madrid accueillait néanmoins fraîchement ce résultat, le titre perdant 1,46% vers 09H00 GMT dans un marché en hausse de 0,67%.

Les "prix plus élevés du brut et du gaz, ainsi que de plus gros volumes" expliquent l'explosion des bénéfices de la branche exploration et production ("upstream"), qui se sont envolés de 213% au cours du deuxième trimestre.

La production pétrolière et gazière a augmenté d'environ 7%.

Les bénéfices de l'activité de raffinage et de chimie ("downstream") ont en revanche chuté d'environ 21%, en raison de moindres marges et volumes de la branche chimie et de travaux de maintenance dans le complexe pétrochimique de Sines au Portugal.

Repsol a par ailleurs réussi à réduire sa dette nette de 64% sur un an, à 2,7 milliards d'euros, grâce à la vente de sa participation de 20% dans le géant gazier espagnol Naturgy (ex-Gas Natural), pour un montant de 3,8 milliards d'euros.

afp/al