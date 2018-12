Brightree : acquiert Apacheta, le prestataire de services de téléphonie mobile, pour rationaliser la livraison EMD

Brightree va innover et étendre l’adoption de la solution de livraison mobile d’Apacheta à un plus grand nombre de clients EMD

Brightree, un important prestataire de logiciels en nuage aidant les fournisseurs de services extrahospitaliers à améliorer les performances commerciales et les résultats thérapeutiques, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Apacheta Corporation, son fournisseur privé de services mobiles et de logiciels en tant que service (Software as a Service, SaaS) en nuage, ce qui élargit encore le portefeuille SaaS de ResMed, le propriétaire de Brightree.

Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.

Apacheta propose des applications mobiles qui permettent aux entreprises d’automatiser et de rationaliser leurs processus opérationnels dans les domaines suivants : ventes itinérantes, marketing sur le terrain, collecte et livraison, transport et services sur le terrain.

Apacheta et ses employés basés à Media, en Pennsylvanie rejoindront Brightree, dont elle intègre la plateforme depuis 2015. Un module de livraison mobile, sécurisé pour la commande et le suivi des équipements médicaux constituait la demande numéro un des EMD dans une enquête récente sur la satisfaction de la clientèle. Brightree guidera l’innovation future de la solution d’Apacheta et aidera à accroître son adoption parmi les clients de Brightree.

« Apacheta résout bon nombre des problèmes auxquels se heurtent les EMD dans la gestion des livraisons, notamment en éliminant les informations manquantes, perdues ou incomplètes », a déclaré Matt Mellott, PDG de Brightree. « Apacheta a déjà aidé les clients de Brightree à économiser beaucoup de temps et d’argent, et nous sommes impatients d’investir dans son innovation continue et son évolutivité. »

« Nous sommes ravis de nous intégrer à un chef de file du secteur de la santé qui partage notre mission : utiliser la technologie pour transformer numériquement les fonctions de gestion et de prestation de services sur le terrain, en offrant une efficacité commerciale quantifiable, un meilleur service client, et une visibilité accrue des pratiques logistiques », a ajouté Gregg Timmons, directeur général d’Apacheta.

« L’activité EMD devient de plus en plus complexe et, à l’instar d’Apacheta, Brightree propose des solutions logicielles qui éliminent la complexité afin d’accroître la productivité », a précisé M. Timmons. « Toute l’équipe d’Apacheta et moi-même avons hâte de faire partie de la famille Brightree/ResMed. »

Apacheta est la troisième acquisition de Brightree au cours des 18 derniers mois, après Conduit Technology, qui améliore les formulaires personnalisés et les solutions de flux de travail EMD, et AllCall Connect, qui fournit des services de centre d’appels en direct. Ces deux ajouts renforcent les offres de Brightree aux EMD, tandis que ResMed évalue où ils pourraient être intégrés dans son écosystème SaaS plus vaste.

« L’ajout, au portefeuille SaaS de ResMed, d’une plateforme de livraison mobile éprouvée sur le marché permet à nos clients de travailler de manière plus transparente et d’offrir une meilleure expérience à leurs patients », a déclaré Raj Sodhi, président de ResMed SaaS. « En plus de stimuler l’innovation sur cette plateforme, nous explorerons la possibilité de proposer cette solution à d’autres environnements et plateformes de soins, qui pourraient bénéficier d’une solution de diffusion mobile. »

À propos de Brightree

Brightree LLC, une filiale à 100 % de ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), est le principal fournisseur de logiciels basés dans le nuage, visant à améliorer la performance clinique et commerciale des entreprises spécialisées dans les soins post-aigus. Brightree figure parmi les 100 sociétés de TI liées aux soins de santé, les plus importantes aux États-Unis. Elle dessert plus de 2 200 entreprises dans les segments des EMD, de la santé à domicile, des soins palliatifs, des orthèses et prothèses, des pharmacies EMD, des perfusions administrées à domicile, et des soins de rééducation à domicile. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.brightree.com, ou composer le 1.888.598.7797.

À propos d’Apacheta

Apacheta Corporation fournit une solution de gestion de la distribution mobile, conçue pour permettre aux fournisseurs d’équipement de soins post-aigus d’automatiser et de rationaliser les opérations de distribution afin d’améliorer les résultats thérapeutiques. La plateforme de gestion des flux de travail et les applications mobiles de la société permettent aux organisations de gérer le processus de livraison en créant un environnement sans papier qui augmente l’efficacité fiscale et la productivité de la force de travail. Pour en savoir plus, consultez le site www.apacheta.com.

