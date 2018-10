Brightree : lance l’application Brightree :CARE pour les soins à domicile et les prestataires de soins palliatifs

L’application permet aux prestataires de documenter les visites à domicile sur leurs appareils mobiles

Brightree®, le principal fournisseur de logiciels en nuage, destinés aux sociétés de soins post-aigus souhaitant améliorer leurs performances commerciales et les résultats thérapeutiques, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle application BrightreeCARE.

Offerte gratuitement sur Apple App Store et Google Play Store, BrightreeCARE permet aux prestataires de soins palliatifs et de soins à domicile, de documenter facilement leurs visites sur leur appareil intelligent, sans devoir transporter d’équipement supplémentaire.

« L’application BrightreeCARE a rendu notre personnel plus mobile, flexible et efficace, tout en améliorant considérablement le taux de satisfaction de nos patients », a déclaré Tarrah Lowry-Schreiner, PDG de Sangre de Cristo Hospice and Palliative Care, au Colorado. « Nos prestations peuvent être fournies aisément au domicile du patient, sans devoir rester rattachés à un iPad ou à un autre appareil plus encombrant. Les prestataires peuvent facilement glisser leur téléphone dans leur poche pendant les protocoles de soins. »

« Notre personnel apprécie également les mises à jour instantanées en cas de changements ou d’ajouts dans le calendrier des visites. Il suffit de consulter l’application BrightreeCARE », a ajouté Mme Lowry-Schreiner.

« Cette application est fonctionnelle et exhaustive, facile à utiliser, et adaptée aux besoins de chaque prestataire », a précisé Bob Dean, vice-président et directeur général des Soins à domicile, Soins palliatifs et particuliers, chez Brightree. « Prenant en charge une stratégie “Avec votre propre appareil”, l’application aide les agences à intégrer les prestataires dans leur système DME, ce qui améliore leur productivité et leur adhésion au plan de soins du patient. »

Disponibilité

Tous les clients de Brightree peuvent dès aujourd’hui télécharger et utiliser l’application BrightreeCARE. Les prestataires peuvent également se familiariser avec l’application en participant aux démonstrations pratiques offertes par la National Association of Home Care & Hospice (NAHC), à Grapevine, au Texas, du 7 au 10 octobre 2018.

À propos de Brightree

Brightree LLC, filiale à 100 % de ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), est le principal fournisseur de logiciels basés dans le nuage, visant à améliorer la performance clinique et commerciale des entreprises spécialisées dans les soins post-aigus. Brightree figure parmi les 100 sociétés de TI liées aux soins de santé, les plus importantes aux États-Unis. Elle dessert plus de 2 500 entreprises dans les segments des EMD, de la santé à domicile, des soins palliatifs, des orthèses et prothèses, des pharmacies EMD, des perfusions administrées à domicile, et des soins de rééducation à domicile. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.brightree.com, ou composer le 1.888.598.7797.

