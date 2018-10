Brightree : lance la première application patient liée aux EMD

Patient Hub étend la portée des fournisseurs de soins post-aigus avec une plateforme sécurisée et automatisée d’engagement des patients

Brightree®, le principal fournisseur de logiciels basés sur le nuage, destinés à aider les sociétés de soins post-aigus à améliorer leurs performances commerciales et les résultats thérapeutiques, a annoncé aujourd’hui depuis le salon Medtrade la sortie de sa nouvelle application Patient Hub, visant à personnaliser l’expérience du patient et à augmenter les revenus des fournisseurs d’Équipements médicaux à domicile (EMD).

Patient Hub est une application d’engagement des patients, qui automatise et simplifie la manière dont les prestataires d’EMD se connectent avec leurs patients. Elle élimine le besoin de faire appel à plusieurs portails Web, et consolide toutes les interactions des patients en une seule plateforme sécurisée. En améliorant la facilité d’engagement et l’automatisation, Patient Hub renforce les soins, libère des ressources, et crée des opportunités permettant d’accélérer les flux de trésorerie.

L’application Patient Hub permet aux fournisseurs d’automatiser des processus simples et répétitifs, tels que l’envoi de rappels de rendez-vous et de demandes de renouvellement de l’assurance, ou encore l’envoi de mises à jour sur le statut et le suivi des commandes. Les patients peuvent également lancer et exécuter des tâches, notamment mettre à jour leurs informations de compte, se réapprovisionner en fournitures médicales et effectuer des paiements. Ils peuvent en outre utiliser leur appareil intelligent pour prendre et télécharger une photo de leur carte d’assurance ou de l’article qu’ils souhaitent commander, et même résoudre certains problèmes d’équipements défectueux, en collaboration avec leur fournisseur d’EMD. Toutes ces interactions sont pleinement intégrées et renvoyées à Brightree.

« Nous sommes ravis d’utiliser l’application Patient Hub pour alerter les patients en cas de refus lié à leur assurance ; de cette façon ils ne se retrouvent plus dans une liste en attente qui ne serait peut-être pas examinée avant plusieurs jours », a déclaré Seth Weinstein, responsable de l’analyse commerciale, chez Medical Service Company à Cleveland. « En automatisant la communication avec le patient, nous lui facilitons la participation au processus. Et comme le problème peut être facilement résolu, et parfois le jour même, nous sommes en mesure de bénéficier de ce précieux flux de trésorerie, beaucoup plus tôt. »

« Cette nouvelle solution permet à nos clients de communiquer avec leurs patients d’une manière nouvelle, engageante et personnalisée », a confié pour sa part Steve Rogers, vice-président de la gestion des produits, chez Brightree.

Pour obtenir de plus amples informations, ou demander une démonstration, vous pouvez nous rendre visite sur le stand de Brightree (n° 2108) au salon Medtrade, consulter le site www.brightree.com/patienthub, ou appeler le 1.888.598.7797.

À propos de Brightree

Brightree LLC, une filiale à 100 % de ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), est le principal fournisseur de logiciels basés dans le nuage, visant à améliorer la performance clinique et commerciale des entreprises spécialisées dans les soins post-aigus. Brightree figure parmi les 100 sociétés de TI liées aux soins de santé, les plus importantes aux États-Unis. Elle dessert plus de 2 500 entreprises dans les segments des EMD, de la santé à domicile, des soins palliatifs, des orthèses et prothèses, des pharmacies EMD, des perfusions administrées à domicile, et des soins de rééducation à domicile. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.brightree.com, ou composer le 1.888.598.7797.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

