ResMed : 175 millions d’Européens souffrent d’apnée du sommeil, mettant ainsi en lumière l’ampleur de la crise sanitaire mondiale

Environ 175 millions d’Européens souffrent d’une apnée obstructive du sommeil, selon de récentes données présentées aujourd’hui par ResMed lors du Congrès annuel de la Société respiratoire européenne (European Respiratory Society, ERS), à Paris. Les principaux chercheurs estiment en effet que 90 millions d’Européens souffrent d’apnée du sommeil modérée à grave, ce qui signifie qu’ils subissent au moins 15 incidents respiratoires par heure pendant leur sommeil.

Ces statistiques se basent sur les dernières règles de notation pour la détermination de l’indice d’apnée-hypopnée (AASM 2012) chez un individu, et sont liées à une étude réalisée sur 16 pays, annoncée en mai 2018, laquelle a révélé qu’environ 936 millions de personnes dans le monde sont atteintes d’apnée du sommeil, un trouble respiratoire du sommeil associé à un risque accru de mortalité et de dégradation de la qualité de vie.

La nouvelle prévalence mondiale est près de dix fois supérieure à la précédente, à savoir 100 millions de personnes, estimée par l’Organisation mondiale de la Santé en 2007.

Les pays européens enregistrant la plus forte prévalence sont :

la Russie, 40 millions de personnes

l’Allemagne, 26 millions de personnes

la France, 24 millions de personnes

l’Ukraine, 13 millions de personnes

l’Espagne, 9 millions de personnes

le Royaume-Uni, 8 millions de personnes

« Ces données sont un signal d’avertissement aux médecins et autres prestataires de santé européens, afin d’identifier, dépister et diagnostiquer correctement ces personnes de manière à ce qu’elles puissent bénéficier du traitement efficace dont elles ont besoin », a déclaré Adam Benjafield, chercheur principal et vice-président des Affaires médicales, chez ResMed.

M. Benjafield a ajouté que la présence d’une maladie chronique associée est le signe d’un patient à risque :

83 % des personnes souffrant d’une hypertension résistante aux médicaments souffrent d’apnée du sommeil

77 % des personnes souffrant d’obésité

76 % des personnes atteintes de défaillance cardiaque chronique

72 % des personnes atteintes de diabète de type 2

62 % ayant subi un accident vasculaire cérébral

49 % des personnes souffrant de fibrillation auriculaire

« Les médecins doivent procéder à un dépistage chez leurs patients afin de déterminer s’ils ont l’une de ces maladies », a poursuivi M. Benjafield, « particulièrement si un patient a présenté des symptômes liés à l’apnée du sommeil, tels que le ronflement, la somnolence en journée ou la miction nocturne fréquente ».

