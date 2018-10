ResMed : L'AirFit F30, premier masque facial CPAP intégral à contact minimal de ResMed, est désormais disponible aux États-Unis et au Canada

Les patients sont presque deux fois plus nombreux à préférer l'AirFit F30 par rapport à l'actuel masque facial intégral à contact minimal leader sur le marché

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a annoncé aujourd’hui la disponibilité de son premier masque facial CPAP intégral à contact minimal, l’AirFit F30, dernier-né de sa gamme de masques AirFit, qui permet aux patients atteints d'apnée du sommeil de réduire les marques faciales, de porter des lunettes au lit, et de s’y blottir contre leur partenaire.

AirFit F30 full face CPAP mask: Side View (Photo: Business Wire)

Disponibilité

L'AirFit F30 est désormais disponible à la vente aux États-Unis et au Canada, et sera exposé cette semaine lors de la conférence Medtrade Fall, qui aura lieu à Atlanta ; retrouvez ResMed sur le stand n°2116.

Adapté à 93 pour cent des patients1, l'AirFit F30 est doté d'un coussin à impact minimal, qui se place juste en dessous du nez, ce qui empêche les marques rouges et l’irritation au-dessus du nez, tout en réduisant le sentiment de claustrophobie chez certains porteurs de masques intégraux. L’AirFit F30 est également doté du diffuseur QuietAir de Resmed, ce qui le rend plus silencieux que le bruit ambiant dans la chambre.

Nouvelles revendications : L’AirFit F30 de Resmed face à la concurrence

Les patients ont été presque deux fois plus nombreux à préférer l'AirFit F30 par rapport au leader actuel du marché des masques faciaux intégraux à contact minimal.2Lorsqu'il a été spécifiquement question de confort, d'étanchéité, et de facilité d'utilisation, davantage de patients ont à chaque fois choisi l'AirFit F30.2 L'AirFit F30 est également plus silencieux que le leader actuel du marché, d'après les performances publiées (21 contre 24 dBA)3, et des perturbations du sommeil moins fréquentes ont été rapportées en raison de la ventilation2.

« L'AirFit F30 est un choix évident par rapport à d'autres masques faciaux intégraux à impact minimal », a déclaré Jim Hollingshead, président du segment Sommeil chez ResMed. « Nous sommes ravis de le proposer désormais, aux côtés de nos autres options faciales intégrales, nasales et d'oreillers nasaux, qui offrent une adaptation facile, confortable et stable, ainsi que de belles nuits de sommeil. »

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), l’une des principales sociétés de santé connectée à l’échelle mondiale, compte plus de 6 millions d’appareils connectés dans le cloud pour la surveillance quotidienne et à distance des patients, et change la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

1 Étude d'ajustement de l'AirFit F30 de ResMed chez 75 patients, réalisée du mois d'avril au mois de mai 2018 dans de multiples sites aux États-Unis.

2 Étude clinique guidée de l'AirFit F30 de ResMed auprès de 23 patients, réalisée entre le 8 juin et le 24 août 2018 en Australie. L'étude a testé l'AirFit F30 de ResMed par rapport au masque facial intégral Respironics DreamWear de Phillips (les deux masques sont intégraux et offrent un contact minimal).

3 Guide d'utilisation 2018 de l'AirFit de ResMed. Instructions d'utilisation 2016 du masque facial intégral Respironics DreamWear de Philips.

