ResMed : Le ventilateur de survie Astral de ResMed désormais doté du mode AutoEPAP aux États-Unis

Autres mises à niveau incluant de faciles changement d'interface et dénomination des programmes, pour une meilleure aisance d'utilisation

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), leader mondial en dispositifs de soins respiratoires connectés dans le cloud, a annoncé aujourd'hui plusieurs mises à niveau clés apportées à ses ventilateurs de survie Astral, notamment le mode optionnel iVAPS AutoEPAP pour les patients aux États-Unis, option thérapeutique qui suscite une forte demande.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180827005605/fr/

ResMed's Astral ventilator (Photo: Business Wire)

Qu'est-ce que le mode AutoEPAP ?

Le mode AutoEPAP (pression expiratoire positive automatique) ajuste automatiquement la pression expiratoire d'un patient, en réponse aux limitations de flux ou à l'obstruction des voies respiratoires supérieures.

Déjà utilisé sur d'autres marchés, le mode AutoEPAP est désormais disponible aux États-Unis. Cette option permet, dans le cadre du mode iVAPs (volume assuré en aide inspiratoire intelligent) de l'Astral, d'adapter automatiquement les besoins de pression d'un patient qui changent selon l'évolution de sa maladie respiratoire.

Autres mises à niveau

En plus du mode AutoEPAP, les utilisateurs de l'Astral à travers le monde bénéficient désormais des possibilités suivantes :

Changement facile d'interface : Les patients peuvent facilement effectuer des changements entre un masque buccal, facial, nasal ou un masque d'oreiller, à partir d'un circuit à une seule branche.

Les patients peuvent facilement effectuer des changements entre un masque buccal, facial, nasal ou un masque d'oreiller, à partir d'un circuit à une seule branche. Dénomination personnalisée des programmes : Les cliniciens peuvent désormais nommer les différents programmes sur le dispositif Astral d'un patient, pour un accès facile et rapide.

« Ces importantes mises à niveau font de l'Astral l'un des ventilateurs de survie les plus avancés du marché », a déclaré Richie McHale, président de l'activité Soins respiratoires de ResMed. « Il est d'ores et déjà prouvé que l'Astral stabilise la ventilation en un nombre de respirations significativement inférieur par rapport à son principal concurrent,1, et les innovations d'aujourd'hui offrent aux patients une meilleure aisance d'utilisation, et une plus grande tranquillité d'esprit, face à une plus grande variété que jamais de maladies respiratoires. »

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) figure parmi les principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, et compte plus de 5 millions d’appareils connectés au nuage pour permettre la surveillance quotidienne et à distance des patients, et changer la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

1 Diesem Ryan. Comparaison Astral/Trilogy iVAPS/AVAPS. Valley Inspired Products 2016 ; 16011.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180827005605/fr/