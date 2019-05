ResMed : Une étude de ResMed indique une amélioration de l'observance du traitement PPC dans 3 pays, grâce à la surveillance à distance et à l'autosurveillance

La surveillance à distance et l’autosurveillance des patients peuvent favoriser l’observance du traitement par PPC pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, selon une étude de recherche présentée par ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) lors de la Conférence internationale ATS 2019, de l’American Thoracic Society.

L’observance moyenne du traitement par pression positive des voies respiratoires (PP), référence absolue dans le cadre du traitement de l’apnée du sommeil, atteint environ 50 % en utilisant l’ancienne technologie sans connectivité cloud ou capacités de surveillance à distance. D’après la nouvelle étude, les chercheurs ont révélé des taux significativement supérieurs lors de l’évaluation de patients utilisant des appareils 100 % reliables au cloud, qui permettent une surveillance à distance : plus de 31 000 Brésiliens, 17 000 Mexicains et 4,1 millions d’Américains.

Pourcentage des participants à l’étude présentant une observance du traitement par PP à 90 jours (tous à distance et surveillés à distance) autosurveillés États-Unis 74 % 85 % Brésil 72 % 83 % Mexique 66 % 81 %

« Ces résultats indiquent une forte adhésion aux technologies à distance et à autosurveillance », a déclaré Carlos M. Nunez, docteur en médecine, coauteur de l’étude, et directeur médical chez ResMed. « Indépendamment des différents systèmes de santé, et des problématiques financières et sociales distinctes, les patients de l’ensemble des trois pays ont atteint des taux d’observance supérieurs à la moyenne, lorsqu’ils ont été traités avec des appareils à PP 100 % reliables au cloud. »

Les chercheurs appellent également les cliniciens à inscrire leurs patients sous traitement par PP, à un programme d’autosurveillance tel que myAir, l’application d’engagement des patients de ResMed. Tandis que 26 % des patients américains de cette étude se sont enregistrés sur myAir, seuls 8,1 % des patients brésiliens, et 2,8 % des patients mexicains se sont inscrits.

L’observance du traitement par PP a été définie dans cette étude en s’appuyant sur la définition des Centers for Medicare and Medicaid Services américains : en utilisant le suivi du traitement par PP pendant quatre heures par nuit pour 70 % des nuits, sur une durée de 30 jours, au cours des 90 premiers jours de traitement.

