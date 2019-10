ResMed : Une nouvelle enquête révèle les préférences actualisées des patients concernant les technologies numériques appliquées au domaine de la santé

La majorité des Américains considèrent que la technologie a amélioré certains aspects de leurs soins de santé. 8 sur 10 s’accordent pour affirmer que la technologie a facilité la recherche d’un traitement

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a annoncé aujourd’hui les résultats d’une enquête menée par la Société, révélant les nouvelles préférences des patients en matière de technologies de santé numériques. L’enquête met en lumière un motif d’optimisme quant aux marchés des technologies numériques de la santé : ces derniers ne feront que continuer à se développer.

Menée en partenariat avec Edelman Intelligence auprès d’un échantillon représentatif de 3 000 Américains, l’enquête d’envergure nationale a révélé que l’utilisation des technologies numériques à distance, appliquées au domaine de la santé était très répandue, ainsi que la confiance qu’on leur fait : 56 % des personnes interrogées surveillent actuellement leur santé avec au moins un outil de collecte de données numériques.

En outre, 60 % des personnes, dont 76 % de la génération Y, tentent un autodiagnostic après avoir parcouru les symptômes sur Internet.

Plus surprenant peut-être, la technologie numérique de la santé à distance semble avoir resserré les liens des patients avec leurs médecins plutôt que de les éloigner les uns des autres. Plus de la moitié des personnes interrogées estiment que la technologie a amélioré leurs relations avec leur praticien généraliste, et beaucoup aimeraient pouvoir communiquer plus souvent avec leur médecin. Elles y voient également une opportunité accrue, 68 % souhaitant que la technologie joue un rôle plus important dans le partage d’informations médicales en temps réel avec leur médecin.

« Les applications et autres outils numériques offrent à tout moment un accès facile et sécurisé à nos propres données de santé et à nos médecins », explique Carlos M. Nunez, MD, directeur médical en chef chez ResMed. « Ces données concrètes peuvent révéler des perspectives qui aident à mieux gérer une thérapie à domicile ou peuvent déclencher un échange avec un médecin sur le meilleur parti à tirer de leur thérapie pour des résultats améliorés. Parallèlement, les cliniciens disposant d’un accès à distance aux données des patients peuvent plus aisément assurer leur suivi et contacter rapidement ceux qui ont besoin d’assistance. Les chercheurs médicaux peuvent analyser de volumineux ensembles de données afin d’en extraire des résultats susceptibles de déboucher sur de nouvelles meilleures pratiques, applicables à l’ensemble des populations de patients. En plus de changer les modalités thérapeutiques actuelles, tous ces avantages améliorent la qualité des soins pour des millions de personnes et augmentent l’efficacité des prestataires de soins de santé. »

Supervisant via l’informatique en nuage plus de 10 millions d’appareils d’apnée du sommeil et de soins respiratoires à domicile, ResMed sait qu’il est important d’aider les gens à comprendre comment les technologies numériques de la santé peuvent avoir un impact positif sur leur santé :

87 % des utilisateurs d’appareils d’apnée du sommeil adhèrent au traitement à distance et à l’autosurveillance, contre environ 50 % des appareils non connectés au cloud. 1

Un capteur numérique qui suit l’utilisation d’un inhalateur pour l’asthme ou la MPOC d’un patient peut améliorer de jusqu’à 58 % l’observance thérapeutique, augmenter de 48 % le nombre de jours sans symptômes, et réduire de 53 % le nombre de visites aux urgences.2-3

« Les résultats de cette enquête soulignent la nécessité de continuer à éduquer le public sur les avantages de la surveillance à distance et d’autres outils numériques, ainsi que sur la viabilité des soins extrahospitaliers, la technologie permettant aux patients et aux médecins de collaborer plus efficacement pour améliorer les résultats thérapeutiques en équipe », explique le Dr Nunez. « Prenant en charge les soins extrahospitaliers, les dispositifs de santé connectés et les plateformes logicielles de ResMed font tous partie intégrante de ce changement dynamique, et je suis convaincu qu’ils sont essentiels pour améliorer la vie de centaines de millions de personnes dans le monde. »

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), nous sommes les pionniers en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les maintenir hors de l’hôpital, en leur permettant de vivre en meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos équipements médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com et suivez @ResMed.

1 Malhotra A et al. Chest 2018

2 Van Sickle D et al. Eur Resp J 2016

3 Barrett M et al. Health Affairs 2018

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191018005616/fr/