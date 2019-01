ResMed : achève le rachat de Propeller Health pour un montant de 225 millions USD

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), leader dans le domaine des dispositifs médicaux connectés au cloud, et des solutions commerciales de logiciel en tant que service (SaaS) en dehors des hôpitaux, a annoncé aujourd’hui avoir achevé son acquisition de Propeller Health, société de thérapeutique numérique fournissant des solutions de santé connectée aux personnes souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’asthme.

Propeller continuera d’exercer son activité en tant qu’entreprise autonome depuis ses bureaux de Madison, dans le Wisconsin, et de San Francisco, travaillant avec les plus grands partenaires pharmaceutiques et autres organisations de santé afin de fournir des thérapeutiques numériques et des informations exploitables aux personnes qui utilisent des inhalateurs, les aidant à améliorer leur observance médicamenteuse, à augmenter leur nombre de jours sans symptômes, et à réduire les visites aux urgences.

« Je suis ravi d’accueillir Propeller, autre innovateur de la santé numérique et entreprise hautes performances au sein de la famille ResMed », a déclaré Mick Farrell, PDG de ResMed. « Les solutions numériques et partenariats de Propeller renforcent le portefeuille de produits plus vaste de ResMed, capables de traiter des millions de personnes aux divers stades de leur BPCO et autres maladies chroniques, et qui tous visent à améliorer la qualité de vie des personnes, tout en réduisant les effets de ces maladies, les hospitalisations et les frais généraux des soins de santé ».

Propeller réalisera ses opérations au sein du portefeuille des Soins respiratoires de ResMed ; David Van Sickle, PDG de Propeller, reste à son poste, sous la direction de Richie McHale, président des Soins respiratoires de ResMed.

Comme l’a déclaré ResMed pour la première fois, le 3 décembre 2018, l’ajout de l’activité de Propeller devrait avoir un impact dilutif sur les bénéfices par action hors GAAP, compris dans la fourchette de 0,01 USD à 0,02 USD par trimestre sur le reste de l’exercice financier 2019.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), nous sommes les pionniers des solutions innovantes qui traitent les personnes et les maintiennent hors de l’hôpital, leur permettant de vivre en meilleure santé, une vie de meilleure qualité. Nos dispositifs médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels hors hôpital soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 Pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ResMed.com et suivre @ResMed.

À propos de Propeller Health

Propeller Health, l’une des principales sociétés spécialisées en solutions thérapeutiques numériques, s’engage dans le développement et la commercialisation de médicaments améliorés de manière mesurable. Propeller crée des produits destinés à soigner plus efficacement les maladies respiratoires, et à améliorer les résultats cliniques des patients, grâce à la connectivité, à l’analytique, et aux expériences numériques d’accompagnement. La plateforme de Propeller est utilisée par de nombreux patients, médecins et organismes de santé, basés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.propellerhealth.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et qui ne constituent pas des faits historiques doivent être considérées comme des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles, notamment les projections de ResMed relatives aux revenus ou bénéfices futurs, aux dépenses, au développement de nouveaux produits, au lancement de nouveaux produits, aux nouveaux marchés pour ses produits, et à l’intégration des acquisitions, sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Les autres risques et incertitudes sont décrits dans les rapports périodiques déposés par ResMed auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities & Exchange Commission) des États-Unis. ResMed ne s’engage nullement à actualiser ses déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

