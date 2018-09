ResMed : dépose une action en contrefaçon de brevet à l’encontre de Fisher & Paykel

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), leader mondial en dispositifs médicaux basés sur les technologies et prestataire innovateur en apnée du sommeil et soins respiratoires, a déposé aujourd'hui une requête auprès de la Commission du commerce international des États-Unis pour mettre un terme à la contrefaçon de sa technologie brevetée par le fabricant néo-zélandais Fisher & Paykel Healthcare.

ResMed demande à la Commission du commerce international une ordonnance interdisant l’importation et la vente aux États-Unis du masque intégral Simplus et des masques nasaux Eson et Eson 2 de Fisher & Paykel, pour violation de cinq brevets ResMed relatifs au système de masques et à la conception des coussins. La nouvelle action de ResMed affirme que :

Le masque Simplus de F&P enfreint chacun des cinq brevets revendiqués par ResMed.

Les masques Eson et Eson 2 de F&P enfreignent trois des cinq brevets, relatifs aux systèmes de masques modulaires.

Aujourd'hui également, ResMed a, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie, intenté une nouvelle action en justice demandant des dommages-intérêts sur la base de la contrefaçon de brevet commise par Fisher & Paykel, plus une injonction contre les futures ventes de masques contrefaits aux États-Unis.

« ResMed fournit à des millions de consommateurs des produits de haute qualité, qui sont le résultat direct d'investissements substantiels et soutenus dans la recherche et le développement. ResMed prend également en charge les besoins thérapeutiques de chaque consommateur », a déclaré David Pendarvis, avocat général et directeur administratif de ResMed. « Nous défendrons notre propriété intellectuelle là où cela est nécessaire pour garantir que les patients du monde entier continuent à recevoir les soins de haute qualité qu’ils méritent et nous sommes convaincus que, lorsque l’ITC et le tribunal de district examineront toutes les preuves, ResMed prévaudra.

