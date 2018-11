ResMed : élit Harjit Gill à son conseil d’administration

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), leader des dispositifs médicaux connectés au cloud, et des solutions métier de logiciels en tant que services, destinées aux soins extrahospitaliers, a annoncé aujourd’hui la nomination de Harjit Gill, cadre expérimentée dans le domaine de la clientèle et de la santé, à son conseil d’administration.

Mme Gill a été élue par les actionnaires lors de la réunion annuelle des actionnaires de la Société, qui s’est tenue la semaine dernière à Sydney, en Australie. En outre, lors de cette même réunion, Gary W. Pace a annoncé qu’il quittait le conseil d’administration de ResMed, où il siégeait depuis juillet 1994. La nomination de Mme Gill et la retraite du Dr Pace ont toutes deux pris effet le jeudi 15 novembre.

Mme Gill a plus de 25 années d’expérience dans les produits de santé et de technologie grand public, et a exercé diverses fonctions de cadre, investisseur et responsable des activités régionales, notamment en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. De 1990 à 2015, elle a travaillé pour Royal Philips où elle a occupé plusieurs postes notamment celui de vice-présidente principale et chef de la direction de Philips ANASE & Pacifique, où elle était responsable des produits de santé/d’éclairage et des produits de style de vie de grande consommation ; de vice-présidente directrice des ventes internationales ; de vice-présidente pour la région Asie, des produits de style de vie de grande consommation, de Philips ; ainsi que divers autres postes de direction au sein des activités d’électronique grand public de Philips, aux Pays-Bas, à Hong Kong, à Dubaï et à Singapour. De 2015 à 2016, elle a exercé les fontions de directrice des opérations et du marketing pour HTC, à Taiwan. Depuis 2016, elle est également conseillère auprès de Delmedica Investments, une société basée à Singapour, spécialisée dans la santé respiratoire, et inventrice du thermomètre X-Halo, qui calcule la température de l’haleine exhalée.

Mme Gill est également membre du conseil d’administration d’Apollo Education and Training, une société privée spécialiste de l’enseignement de l’anglais au Vietnam. Elle a par ailleurs occupé divers postes de direction dans l’organisation de l’évènement YPO de Singapour, qui offre aux chefs d’entreprise du monde entier des opportunités de croissance et de mise en réseau.

« Je suis très heureux d’accueillir Harjit Gill au sein du conseil d’administration de ResMed », a déclaré Peter Farrell, fondateur et président du conseil d’administration de ResMed. « ResMed va grandement bénéficier de sa vaste expérience dans les domaines de la santé et de la technologie grand public, ainsi que de sa connaissance approfondie des nombreuses régions du monde où ResMed continue à étendre sa portée.

« J’aimerais aussi remercier le Dr Gary Pace pour les orientations précieuses et efficaces qu’il a prodiguées à ResMed au cours de ses 24 années de service en tant que directeur, notamment pendant la période de transformation importante de ResMed, passant du statut de société de dispositifs médicaux, à celui de leader mondial des dispositifs médicaux connectés et des logiciels pour soins extrahospitaliers », a poursuivi M. Farrell.

