ResMed : introduit l'AirFit N30, premier masque CPAP au monde avec coussinet nasal en forme de berceau et tube vers le bas

Offrant une facilité d’utilisation exceptionnelle, voici l’option la plus légère parmi tous les masques de la catégorie Minimalist, de ResMed

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) a lancé aujourd’hui l’AirFit N30, premier masque CPAP (« continuous positive airway pressure » ou ventilation à pression positive continue) au monde, avec coussinet nasal en forme de berceau et tube frontal, qui représente une nouvelle option pour le traitement de l’apnée du sommeil.

ResMed AirFit N30, tube-down nasal cradle CPAP mask (Photo: Business Wire)

Masque de ResMed le plus léger à ce jour, l’AirFit N30, comprend un couvre-chef élastique ajustable, ainsi qu’un coussinet nasal en forme de berceau, qui se place sous l’arête du nez, éliminant ainsi les douleurs dans cette zone. Le coussin incurvé du masque est conçu pour offrir une étanchéité sûre, quelle que soit la façon dont le porteur dort ou change de position.

Ensemble, ces innovations aident à faciliter plus que jamais le démarrage et le suivi des traitements par CPAP, pour les plus de 936 millions de personnes à travers le monde souffrant d’apnée du sommeil.

« l’AirFit N30 a pour objectifs la facilité d’utilisation, l’assistance au traitement pour les patients, et la résolution des problèmes les plus courants que rencontrent les utilisateurs de longue date », a déclaré Jim Hollingshead, président de la division Sommeil, de ResMed. « Premier masque de ce type, l’AirFit N30 reflète le leadership continu de ResMed dans l’innovation en matière de sommeil, activité qui constitue la pierre angulaire de notre société depuis plus de 30 ans. »

L’AirFit N30 rejoint le portefeuille primé de la catégorie Minimalist de masques CPAP, de ResMed, qui sont conçus pour être peu encombrants, légers et faciles à utiliser ; on y trouve notamment le masque AirFit P10 à coussinet nasal, et le masque intégral AirFit F30 à contact minimal, particulièrement prisés.

L’AirFit N30 est disponible dès maintenant aux États-Unis. D’autres pays suivront.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), nous sommes les pionniers des solutions innovantes qui traitent les personnes et les maintiennent hors de l’hôpital, leur permettant de vivre en meilleure santé, une vie de meilleure qualité. Nos équipements médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com et suivez @ResMed.

