ResMed : nbsp;Inc. réalise un placement privé de titres d'emprunt pour 500 millions USD

ResMed Inc. (NYSE : RMD, ASX : RMD) a annoncé aujourd’hui avoir achevé avec succès la fixation du prix et la clôture d’un placement privé de billets de premier rang à 3,24 % représentant un montant de 250 millions USD et arrivant à échéance le 10 juillet 2026, et de billets de premier rang à 3,45 % représentant un montant de 250 millions USD et arrivant à échéance le 10 juillet 2029.

Le produit net du placement devrait s’élever à environ 498 millions USD, après déduction des honoraires et des charges estimés liés au placement. Le produit net servira à rembourser les emprunts en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable de premier rang non garantie de ResMed. Les billets sont des obligations non garanties de premier rang de ResMed, garanties conjointement et solidairement par chaque Garant subsidiaire.

« Nous sommes ravis de réaliser à des conditions attractives cette offre de placement privé aux États-Unis », a déclaré Brett Sandercock, directeur financier de ResMed. « La transaction allonge considérablement notre profil moyen d’échéance de la dette et offre une meilleure visibilité sur nos coûts de financement à long terme. »

Cette offre de placement privé est exempte des obligations d’inscription en vertu du « Securities Act » (Loi sur les valeurs mobilières) de 1933. Les billets ont été proposés et vendus à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une opération exempte n’impliquant aucune offre publique conformément à l’article 4(2) du « Securities Act ». Veuillez vous référer aux dépôts réalisés par ResMed auprès de la SEC pour plus d’informations sur les billets, y compris pour obtenir une copie de l’accord d’achat des billets.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), nous sommes les pionniers en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les maintenir hors de l’hôpital, en leur permettant de vivre en meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos équipements médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com et suivez @ResMed.

Déclaration de règle refuge

Les déclarations contenues dans le présent communiqué et qui ne constituent pas des faits historiques doivent être considérées comme des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Lesdites déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et à des incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux projetés ou induits dans les déclarations prévisionnelles. Les autres risques et incertitudes sont décrits dans les rapports périodiques déposés par ResMed auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities & Exchange Commission) des États-Unis. ResMed ne s’engage nullement à actualiser ses déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

