ResMed : présente AirFit P30i, son premier masque CPAP d'oreillers nasaux doté d'une connexion au sommet de la tête

Propose désormais des options de design « à tube par le haut » pour les porteurs de masques nasaux et d’oreillers nasaux, offrant ainsi encore plus de flexibilité et de choix pour aider les utilisateurs à mieux dormir dans n’importe quelle position

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a présenté aujourd’hui son deuxième masque CPAP doté d’une connexion au sommet de la tête pour le traitement de l’apnée du sommeil, une nouvelle option d’oreiller nasaux, AirFit P30i.

La connexion « à tube par le haut » du masque, également présente sur le masque nasal AirFit N30i de ResMed sorti en janvier, maintient le tube à l’écart de l’utilisateur de telle sorte qu’il peut bouger et dormir dans n’importe quelle position.

L’AirFit P30i s’adapte à 90 % des utilisateurs avec seulement deux tailles de monture et trois coussins, permettant aux fournisseurs d’équipements médicaux à domicile (Home Medical Equipment, HME) de l’ajuster aux patients facilement et rapidement.

« L’AirFit P30i permet une grande liberté de mouvement pour les patients qui veulent un masque d’oreillers nasaux discret, » a déclaré Jim Hollingshead, président du segment Sommeil chez ResMed. « Cette monture unique d’oreillers entubés par le haut est une formidable addition à notre gamme de masques en expansion, et elle est facile à stocker et à ajuster pour les laboratoires du sommeil et les HME. »

Comparaison de l’AirFit P30i par rapport aux autres équipements

Dans une étude clinique comparant l’AirFit P30i avec l’autre masque d’oreillers nasaux entubé par le haut :

Les utilisateurs de CPAP ont préféré l’AirFit P30i à près de 2 contre 1.

Plus de 70 % des utilisateurs dont la préférence était basée sur l’ajustement du masque ont préféré l’AirFit P30i.

Deux fois plus d’utilisateurs ont déclaré que l’AirFit P30i était plus facile à utiliser et plus confortable.

Disponibilité

L’AirFit P30i est disponible dès aujourd’hui en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il sera disponible aux États-Unis et au Canada le lundi 15 avril, et d’autres pays suivront plus tard cette année.

Le masque rejoint le portefeuille de plus de 30 masques CPAP de ResMed, y compris son populaire masque d’oreillers nasaux « à tube par le bas », l’AirFit P10, lauréat du prix international Red Dot Product Design Award.

« Nous pensons que chaque patient est différent, et nous sommes engagés à fournir la meilleure expérience possible à toutes celles et ceux qui ont besoin d’un traitement CPAP, » a déclaré M. Hollingshead. « C‘est pourquoi ResMed propose une large gamme de masques AirFit, et nous continuerons d‘innover pour élargir le portefeuille. »

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), nous sommes les pionniers en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les maintenir hors de l’hôpital, en leur permettant de vivre en meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos équipements médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ResMed.com, et suivre @ResMed.

