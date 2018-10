ResMed : remporte un procès en contrefaçon de brevet allemand contre Fisher & Paykel

Un tribunal a conclu que le serre-tête utilisé sur les masques CPAP pour l'apnée du sommeil Simplus et Eson 2 enfreignait un brevet de ResMed

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), première société médicale axée sur la technologie dans le monde et une innovatrice dans le domaine de l'apnée du sommeil et des soins respiratoires, a annoncé aujourd'hui les résultats d'un jugement rendu par un tribunal et office des brevets en Allemagne en faveur de ResMed.

Ce jugement rendu par le Tribunal de district de Munich a permis de conclure que le serre-tête utilisé sur deux masques CPAP contre l'apnée du sommeil de Fisher & Paykel - à savoir le masque intégral Simplus et le masque nasal Eson 2 - enfreignaient le brevet EP 2 373 368 B1 de ResMed en Allemagne. Dans une décision séparée, la Division d'opposition de l'Office européen des brevets avait déjà décidé que le brevet invoqué contre Fisher & Paykel était valide. Chaque décision pourra faire l'objet d'un appel de la part de Fisher & Paykel.

« Nous sommes reconnaissants au Tribunal de district de Munich d'être arrivé à cette conclusion, et nous examinons maintenant toutes nos options à la lumière du fait que Fisher & Paykel vend actuellement des masques CPAP équipés d'un serre-tête qui enfreint un brevet appartenant à ResMed et valide en Allemagne », a déclaré David Pendarvis, chef des affaires administratives et directeur juridique mondial de ResMed.

« Nous allons continuer à défendre notre propriété intellectuelle ici et partout où cela sera nécessaire pour garantir que les patients du monde entier continuent à recevoir les soins de haute qualité qu'ils méritent. »

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) figure parmi les principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, et compte plus de 6 millions d’appareils connectés au nuage pour permettre la surveillance quotidienne et à distance des patients, et changer la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

