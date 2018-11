ResMed : s’apprête à acquérir MatrixCare en vue d’étendre son portefeuille de logiciels SaaS extrahospitaliers et de pénétrer le secteur des soins de longue durée

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif portant sur l’acquisition de la société privée MatrixCare, leader dans le domaine des logiciels de soins post-aigus de longue durée, aux États-Unis, desservant plus de 15 000 prestataires de soins infirmiers spécialisés, de communautés de projet de vie, et de pourvoyeurs de services pour personnes âgées et de soins privés.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181106006057/fr/

Ces paramètres de soins viendront compléter les offres actuelles de logiciels en tant que service (SaaS) de ResMed dans les domaines de l’équipement médical à domicile, des soins à domicile et des soins palliatifs, fournies par le biais de Brightree et de HEALTHCAREfirst.

Ayant reçu en 2017 et 2018 le prix « Best in KLAS » récompensant les logiciels pour soins post-aigus de longue durée, la solution de dossier de santé électronique (DSE) de la société basée au Minnesota, MatrixCare, prend en charge un large éventail de contextes de soins de longue durée, permettant aux prestataires d’accroître l’efficacité de la gestion des patients et de fournir des soins cliniques de qualité supérieure. Son large éventail d’offres comprend, entre autres, la gestion des points de service, la gestion des prospects et des renvois, le traitement des réclamations, la gestion des paies et la gestion de l’alimentation.

« L’acquisition de MatrixCare constitue un excellent ajout au portefeuille de logiciels de soins extrahospitaliers, que nous pouvons proposer à nos clients prestataires de soins de santé », a déclaré le PDG de ResMed, Mick Farrell. « ResMed est le leader mondial des dispositifs médicaux axés sur la technologie, et est bien positionnée pour devenir le principal fournisseur de logiciels pour soins extrahospitaliers sur le marché. Notre portefeuille comprenant Brightree, HEALTHCAREfirst et MatrixCare, va nous permettre de rationaliser les transitions de soins et de créer de meilleurs résultats pour les patients, le personnel soignant et les prestataires de soins de santé extrahospitaliers. »

« En établissant une empreinte technologique dans ces principaux environnements de soins, ResMed va créer un écosystème intégré de solutions, permettant notamment la tenue d’un seul dossier pour les patients dans plusieurs environnements de soins, la génération d’analyses et d’informations pouvant être appliquées à des individus et à des populations entières, et la rationalisation des processus pour tous les prestataires de soins de santé à travers le continuum de soins », a déclaré Raj Sodhi, président de l’activité SaaS de ResMed.

« Nous sommes ravis de devenir partie intégrante d’un chef de file mondial du secteur de la santé, qui partage notre mission et met à profit la technologie pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs proches », a confié pour sa part John Damgaard, PDG de MatrixCare. « Les soins extrahospitaliers sont aujourd’hui extrêmement fragmentés. Les personnes ont du mal à se retrouver dans les différents environnements de soins, et les prestataires sont souvent incapables de les aider. À l’instar de MatrixCare, les solutions logicielles de ResMed facilitent l’accès à des soins plus rapides et de meilleure qualité, et constituent un moyen plus intelligent pour les cliniciens de mener leurs activités. Toute l’équipe de MatrixCare et moi-même sommes impatients d’unir nos forces aux leurs. »

Termes de la transaction

Selon les termes de l’accord, ResMed fera l’acquisition de MatrixCare pour 750 millions USD, somme que ResMed financera principalement avec sa facilité de crédit. Pour l’année 2018, on estime que le chiffre d’affaires net pro forma de MatrixCare devrait atteindre environ 122 millions USD, avec un BAIIA pro forma d’environ 30 millions USD.

Immédiatement après sa clôture et au-delà, la transaction devrait être relutive en termes de marge brute non conforme aux PCGR, et de résultat dilué par action non conforme aux PCGR. Le prix d’achat de 750 millions USD représente 25 fois l’évaluation du BAIIA pro forma de 30 millions USD prévu pour 2018.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l’exercice 2019 de ResMed et est assujettie aux conditions de clôture habituelles et à toutes les approbations règlementaires applicables. À l’issue de la transaction, ResMed a l’intention de suspendre son programme de rachat d’actions.

Une fois la transaction finalisée, MatrixCare continuera à opérer de manière autonome au sein du portefeuille SaaS de ResMed, avec des liens commerciaux, techniques et opérationnels ciblés en direction de ResMed et Brightree. Aucun changement immédiat ne sera apporté à la direction, aux sites ou aux processus métier. Le PDG de MatrixCare, John Damgaard, continuera dans ses fonctions actuelles, et relèvera de Raj Sodhi.

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) figure parmi les principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, et compte plus de 6 millions d’appareils connectés au nuage pour permettre la surveillance quotidienne et à distance des patients, et changer la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

À propos de MatrixCare

Récipiendaire actuel et à plusieurs reprises par le passé du prestigieux prix « Best in KLAS » récompensant les logiciels pour soins de longue durée, MatrixCare est la solution complète pour les organisations grandissantes qui doivent gérer avec succès les risques liés à la prestation de soins sur le spectre de soins post-aigus de longue durée (long-term post-acute care, LTPAC). Appréciées par plus de 13 000 établissements de soins et par plus de 2 500 organisations de soins à domicile, de santé à domicile et de soins palliatifs, les solutions de MatrixCare aident les organisations de soins responsables, les fournisseurs de soins infirmiers spécialisés, les pourvoyeurs de services pour personnes âgées, les communautés de projet de vie et les organisations de santé à domicile à entrer en contact les unes avec les autres, à collaborer et à prospérer à l’heure où nous migrons vers un système de soins de santé où les prestations se doivent d’être égales à la valeur. En plus des composants des dossiers de santé électroniques, spécialement conçus pour tout environnement de soins LTPAC, MatrixCare propose des solutions qui permettent d’augmenter systématiquement la qualité clinique : Analyse d’entreprise, solutions robustes de soutien à la décision clinique, ainsi que la toute première plateforme de coordination des soins, de l’industrie, visant à créer un véritable dossier de santé e-longitudinal, centré sur la personne, et permettant aux prestataires de soins LTPAC de gérer efficacement les populations qu’ils soignent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.matrixcare.com et www.carecommunity.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et qui ne constituent pas des faits historiques doivent être considérées comme des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles, notamment les projections de ResMed relatives aux revenus ou bénéfices futurs, aux dépenses, au développement de nouveaux produits, au lancement de nouveaux produits, aux nouveaux marchés pour ses produits, et à l’intégration des acquisitions sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Les autres risques et incertitudes sont décrits dans les rapports périodiques déposés par ResMed auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities & Exchange Commission) des États-Unis. ResMed ne s’engage nullement à actualiser ses déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181106006057/fr/