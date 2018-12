ResMed : s’apprête à acquérir Propeller Health, leader en solutions de santé connectée, destinées à la BPCO et à l’asthme, pour 225 millions USD

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), leader dans le domaine des dispositifs médicaux connectés au cloud, et des solutions commerciales de logiciel en tant que service (SaaS) en dehors des hôpitaux, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif relatif à l’acquisition de Propeller Health, société thérapeutique numérique fournissant des solutions de santé connectée aux personnes souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’asthme.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181203006070/fr/

Désignée comme étant la « Société la plus innovante de l’année 2017 » par Fast Company, Propeller aide les patients et leurs médecins à mieux gérer la BPCO et l’asthme. La plateforme de médecine numérique, de Propeller se compose de petits capteurs qui s’attachent facilement aux inhalateurs des consommateurs, et s’associent à une appli mobile pour suivre automatiquement la consommation de médicaments, tout en fournissant des commentaires personnels et des renseignements. Les solutions cliniquement validées de Propeller ont révélé une amélioration de 58 % en matière d’observance du traitement, une augmentation de 48 % du nombre de journées sans symptômes, ainsi qu’une réduction de 53 % du nombre d’admissions aux urgences.

La capacité de Propeller à soutenir les personnes atteintes de BPCO à des niveaux de gravité II et III vient compléter la propre gamme de ventilateurs connectés au cloud, de ResMed, pour les personnes souffrant de BPCO aux stades III et IV, parmi lesquels l’Astral, le Stellar et l’AirCurve 10 ST-A doté d’iVAPS, ainsi que le nouveau concentrateur d’oxygène portable Mobi, de ResMed.

« L’acquisition de Propeller constitue un pas significatif pour ResMed dont l’ambition est de devenir le leader mondial en matière de santé numérique pour la BPCO », a déclaré Mick Farrell, PDG de ResMed. « En travaillant avec les fabuleux partenaires de Propeller en vue d’offrir des solutions numériques destinées aux produits pharmaceutiques de soins respiratoires, ainsi qu’en s’appuyant sur notre capacité éprouvée à soutenir les solutions numériques à grande échelle, nous sommes en mesure d’améliorer la vie quotidienne des plus de 380 millions de personnes à travers le monde souffrant de cette maladie chronique handicapante. »

« Le fait d’aider les utilisateurs d’inhalateurs, à accroître leur observance du traitement et à éviter des hospitalisations s’inscrit parfaitement dans la mission de ResMed, laquelle consiste à améliorer la qualité de vie des individus, à réduire l’impact des maladies chroniques, tout en réduisant les coûts de santé dans le domaine des soins extra-hospitaliers », a confié pour sa part Richie McHale, président des Soins respiratoires, chez ResMed.

« ResMed partage notre conviction selon laquelle les solutions de santé connectée créent des expériences et des résultats sensiblement meilleurs pour les personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique », a ajouté David Van Sickle, cofondateur et PDG de Propeller. « Le fait d’unir nos forces nous permet d’accélérer l’adoption des solutions de Propeller à une échelle mondiale, et de servir en tant que plateforme performante pour un large ensemble de partenaires pharmaceutiques et de santé. »

Propeller est une société privée basée à Madison, dans le Wisconsin, qui possède des bureaux à San Francisco. La société continuera d’opérer de manière autonome au sein du portefeuille des Soins respiratoires, de ResMed. Aucun changement immédiat ne sera apporté à la direction, aux sites ou aux processus métier. M. Van Sickle continuera dans ses fonctions actuelles, et relèvera désormais de M. McHale.

Conditions de la transaction

Selon les conditions de l’accord, ResMed fera l’acquisition de Propeller pour 225 millions USD, somme que ResMed financera principalement avec sa facilité de crédit. Dès la clôture, la transaction devrait présenter un impact dilutif sur le bénéfice trimestriel par action, non-PCGR, de ResMed, compris entre 0,01 USD et 0,02 USD au cours de l’exercice financier 2019.

ResMed et Propeller entendent finaliser la transaction avant la fin du troisième trimestre de l’exercice 2019 de ResMed (soit avant le 30 mars 2019), sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

DLA Piper agit en tant que conseiller juridique de ResMed. Allen & Company LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de Propeller, et Fenwick & West LLP agit en tant que conseiller juridique.

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) figure parmi les principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, et compte plus de 6 millions d’appareils connectés au nuage pour permettre la surveillance quotidienne et à distance, des patients, et changer la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

À propos de Propeller Health

Propeller Health, l’une des principales sociétés spécialisées en solutions thérapeutiques numériques, s’engage dans le développement et la commercialisation de médicaments améliorés de manière mesurable. Propeller crée des produits destinés à soigner plus efficacement les maladies respiratoires, et à améliorer les résultats cliniques des patients, grâce à la connectivité, à l’analytique, et aux expériences numériques d’accompagnement. La plateforme de Propeller est utilisée par de nombreux patients, médecins et organismes de santé, basés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.propellerhealth.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse et qui ne constituent pas des faits historiques doivent être considérées comme des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles, notamment les projections de ResMed relatives aux revenus ou bénéfices futurs, aux dépenses, au développement de nouveaux produits, au lancement de nouveaux produits, aux nouveaux marchés pour ses produits, et à l’intégration des acquisitions sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Les autres risques et incertitudes sont décrits dans les rapports périodiques déposés par ResMed auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities & Exchange Commission) des États-Unis. ResMed ne s’engage nullement à actualiser ses déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181203006070/fr/