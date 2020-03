ResMed : Déclaration de ResMed sur le COVID-19

ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) vient de publier la déclaration suivante de son PDG Mick Farrell concernant l’évolution de l’épidémie du coronavirus (COVID-19) :

« En tant que leader mondial de la médecine respiratoire, ResMed s’unit au monde entier dans la lutte contre le tout dernier coronavirus baptisé COVID-19 et est prête à aider à en atténuer les effets en aidant les gens à respirer tandis que leur système immunitaire combat ce virus. Plus de 7 500 ResMedians travaillent dans plus de 140 pays dans cet objectif. Nous collaborons avec des gouvernements, des autorités sanitaires, des hôpitaux, des médecins et des patients dans le monde entier afin de connaître leurs besoins et de fournir les thérapies de ventilation qui sont essentielles au traitement des complications respiratoires du COVID-19. Notre principale priorité est de maximiser la disponibilité des appareils de ventilation et autres appareils d’aide respiratoire ResMed pour les patients qui en ont le plus besoin.

« En tant que leaders de la santé numérique, nous sommes fiers qu’un grand nombre de nos appareils de ventilation et appareils respiratoires à deux niveaux soient connectés au cloud et permettent ainsi aux médecins et aux spécialistes de surveiller leurs patients à distance. L’indication d’utilisation du suivi numérique et distant de l’ état de santé des patients ne pourrait pas être plus claire qu’en cette période de crise due à un virus si contagieux par contact humain direct.

« Je suis reconnaissant que notre équipe mondiale travaille pour relever les défis d’aujourd’hui afin d’aider à soigner un nombre croissant de patients atteints du COVID-19. Je tiens à remercier les ResMedians qui ont été en première ligne dans la province chinoise de Hubei, l’épicentre de l’épidémie du coronavirus, en particulier un héro ResMed qui, début janvier, a fait don d’une combinaison antimatières dangereuse à pression positive et a aidé à équiper des milliers de personnes d’appareils de ventilation et de masques ResMed. Il y a également plus de 100 ResMedians de Malaisie qui, à la mi-mars, se sont portés volontaires pour continuer de travailler dans notre usine de production de Singapour lorsque la Malaisie a fermé ses frontières, et ont déménagé pour vivre à proximité de l’usine, passant ainsi des semaines loin de leur famille, afin de pouvoir maintenir la production d’un maximum d’appareils de ventilation vitaux et de masques respiratoires.

« ResMed prend toutes les mesures possibles à travers le monde pour maximiser la production des appareils de ventilation, de masques et d’autres appareils respiratoires. Nous envisageons de doubler ou tripler la production d’appareils de ventilation et de multiplier celle des masques de ventilation par plus de 10. Notre équipe prend également les précautions nécessaires, comme la politique de télétravail pour tous les employés pour lesquels cela est possible, la distanciation sociale, la prise de mesures pour assurer une qualité de niveau mondial, la sécurité, les bonnes pratiques de production et une hygiène irréprochable dans nos centres de production, de service et de distribution afin de contribuer à garantir la continuité de la qualité, de la sécurité et de l’activité.

« J’invite tout un chacun à faire sa part afin d’aider à limiter la propagation du virus, que ce soit en pratiquant l’auto-quarantaine, le télétravail ou le confinement, et d’une manière plus générale en restant en bonne santé, pour nos familles et notamment nos seniors et les personnes immuno-déficientes.

« Laissez-moi finir par ceci : je tiens à remercier personnellement les héros médicaux qui sont en première ligne : les milliers de médecins, d’infirmières inhalothérapeutes, de spécialistes des maladies pulmonaires et des soins intensifs, ainsi que l’ensemble des personnels hospitaliers et cliniques qui installent nos appareils de ventilation et nos masques pour les patients qui ont en besoin, et qui leur permettent ainsi de respirer et de rester en vie... Vous êtes les super héros de cette crise du COVID-19 et nous vous rendons hommage ! »

À propos de ResMed

