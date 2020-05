ResMed : accélère le lancement de sa plateforme de télésurveillance de ventilateurs pour permettre des soins thérapeutiques plus sûrs et plus efficaces

La plateforme AirView sécurisée de ResMed permet la surveillance à distance des appareils de ventilation assistée et d'aide respiratoire à double niveau de pression, et permet aux cliniciens d'aider leurs patients plus rapidement et de manière plus sécurisée en réduisant les visites en personne

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), une entreprise leader mondial de santé numérique, a lancé aujourd’hui un logiciel de surveillance à distance basé sur le cloud pour les ventilateurs et les appareils à double niveau de pression Lumis à travers l’Europe, via sa plateforme AirView.

Avec AirView, les cliniciens et les prestataires de soins peuvent surveiller à distance la fréquence respiratoire et la SpO 2 1, ou saturation de l’hémoglobine en oxygène, deux indicateurs clés qu'il faut surveiller pour suivre les changements de la condition respiratoire d’un patient. La plateforme de santé numérique peut fonctionner via un module de connectivité avec n’importe quel ventilateur Stellar ou Astral en Europe. Les appareils Lumis à double niveau de pression offrent une connexion cellulaire intégrée à AirView.

Au milieu de la crise du COVID-19, de nombreux nouveaux patients dépendent chaque jour des respirateurs de ResMed pour obtenir une assistance respiratoire. Un grand nombre de ces patients nécessitent des contrôles réguliers et le soutien d’hôpitaux, de médecins et de prestataires de soins à domicile. Pour protéger les patients et le personnel médical ainsi que pour accroître la capacité du système de santé, des innovations telles que la télésanté et la télésurveillance sont devenues des services d’une importance critique.

« En raison de la crise actuelle, nous avons accéléré de plusieurs mois le développement et le lancement de ces nouvelles fonctionnalités », a déclaré Odile Bigaignon, vice-présidente européenne du marketing des soins respiratoires chez ResMed. « Grâce à la télésurveillance à distance, nous voulons aider les cliniciens et les prestataires de soins à maintenir leur qualité de soins pour les patients qu’ils ne peuvent pas voir physiquement pendant cette crise, ainsi que fournir un niveau de sécurité supplémentaire pour le prestataire comme pour le patient en les aidant à maintenir une distanciation sociale. »

AirView permet à un clinicien ou à un prestataire de soins de revoir en toute sécurité les paramètres de thérapie et les statistiques respiratoires d’un patient via son ordinateur ou son appareil intelligent, où qu’il se trouve. Cette version permet également d’accéder aux informations respiratoires détaillées des ventilateurs Astral et Stellar de ResMed, ainsi que des appareils Lumis à double niveau de pression. Concernant Lumis, les cliniciens peuvent également modifier à distance certains paramètres de l’appareil. Ces appareils sont actuellement utilisés dans le monde entier pour le traitement des patients atteints de COVID-19 ainsi que de ceux souffrant de maladies respiratoires chroniques.

Les prestataires de soins de santé qui souhaiteraient activer AirView pour leurs patients à l’aide d’un ventilateur ou d’un appareil à double niveau de pression peuvent contacter leur représentant ResMed local.

1 La surveillance de la SpO 2 nécessite un accessoire supplémentaire.

