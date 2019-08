Restaurant Brands : hausse de 6% du bénéfice net ajusté

02/08/2019 | 13:12

Restaurant Brands International, propriétaire notamment de la chaine de restauration rapide Burger King, fait part d'un bénéfice net ajusté en croissance de près de 6% à 331 millions de dollars pour le deuxième trimestre, soit 71 cents par action.



Le groupe basé à Toronto -qui exploite aussi les enseignes Popeyes Tim Hortons- et a vu son EBITDA ajusté augmenter de plus de 3% à 580 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de plus de 4% à 1,4 milliard.



'Durant le trimestre, nous avons accru nos ventes de système global de près de 8% et franchi deux étapes, avec plus de 26.000 restaurants dans le monde dont plus de 18.000 restaurants Burger King', souligne le directeur général Jose Cil.



