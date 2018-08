Retail Estates : 07/08/2018 - Retail Estates renforce ses investissements dans le Limbourg (belge) en investissant 9,75 millions dans 7 immeubles commerciaux supplémentaires

Communiqué occasionnel - informations réglementées

Ternat, le 7 août 2018 8h30

RETAIL ESTATES RENFORCE SES INVESTISSEMENTS DANS LE LIMBOURG (BELGE) EN INVESTISSANT 9,75 MILLIONS DANS 7 IMMEUBLES COMMERCIAUX SUPPLÉMENTAIRES

ÉMISSION DE 35 000 ACTIONS NOUVELLES D'UNE VALEUR DE 2,31 MILLIONS D'EUROS

1. CONTEXTE

Le 6 août, Retail Estates a acquis le contrôle exclusif d'une société immobilière propriétaire de 6 immeubles commerciaux situés Hasseltweg à Genk et 1 immeuble commercial situé à Maasmechelen dans la Koninginnelaan. L'acquisition entre dans le cadre de l'accroissement des investissements dans le cluster commercial "Genk Hasseltweg". Retail Estates concentre ses investissements dans le Limbourg sur 5 sites : Beringen, Lommel, Tongeren, Genk et Lanaken. Dans le Limbourg, le segment des commerces de périphérie prospère, soutenu par une population active plus jeune que la moyenne belge.

2. INVESTISSEMENTS A GENK ET MAASMECHELEN

A Genk, sur le Hasseltweg, Retail Estates a acheté 6 immeubles commerciaux d'une surface totale de 4 381 m2. Ils représentent un revenu locatif de 0,51 million d'euros et ont été loués aux entreprises à succursales multiples Colora, Bel&Bo, Bent, LolaLiza, Orchestra et Santana.

Ils jouxtent les immeubles commerciaux que Retail Estates possède déjà à cet endroit.

A Maasmechelen, dans la Koninginnelaan, Retail Estates a acheté un immeuble commercial neuf de 1 794 m2 composé de deux espaces commerciaux et d'un appartement. Cet immeuble jouxte le centre commercial M2, un parc commercial de référence dans le Limbourg oriental. Dans ce bâtiment, une unité commerciale de 630 m2 avait déjà été livrée à Blokker, qui y a installé un magasin, aménagé suivant son tout dernier concept commercial. Les autres unités commerciales et l'appartement doivent encore être achevés.

Les immeubles commerciaux loués représentent un revenu locatif de 0,57 million d'euros et ont été achetés sur base d'une valeur d'investissement de 9,75 millions d'euros et d'une juste valeur de 9,51 millions d'euros. Ces valeurs correspondent à l'estimation de l'expert immobilier CBRE.

3. ÉMISSION D'ACTIONS NOUVELLES

Le financement de l'investissement a été effectué pour 2,31 millions d'euros par l'émission de 35 000 actions nouvelles. Le solde est payé par un financement bancaire.

Les actions nouvelles seront émises par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé après l'obtention de l'approbation de la FSMA, attendue dans le courant du mois de septembre 2018.

Les actions nouvelles sont émises à un prix d'émission contractuel de 66 euros par action. Elles participeront au bénéfice à partir du 1er avril 2018, à savoir le début de l'exercice en cours. Elles représenteront une augmentation de 787 513,64 euros du capital social et pour le solde, une prime d'émission de 1 522 486,36 euros.

À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA

La société immobilière réglementée publique Retail Estates sa est une société spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à la disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500m² et 3 000m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1 000 m².

Au 30 juin 2018, Retail Estates sa détient en portefeuille 829 immeubles, pour une surface commerciale totale de 969.341 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Le taux d'occupation du portefeuille au 30 juin 2018 est de 98,31 % par rapport à 98,13 % au 31 mars 2018.

Au 30 juin 2018, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 1.377,25 millions d'euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 30 juin 2018, la capitalisation boursière de ses actions s'élève à 868,87 millions d'euros.

DECLARATIONS PREVISIONNELLES

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans la présente déclaration intermédiaire. L'évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels, notamment, sont les principaux facteurs susceptibles d'influencer les résultats.

Ternat, le 7 août 2018

Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa Pour toute information complémentaire :

Retail Estates sa, Jan De Nys - CEO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 475/27 84 12

Retail Estates sa, Kara De Smet - CFO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 496/57 83 58

