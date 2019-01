Retail Estates : 16/01/2019 - Informations réglementées – Publication d'une notification de transparence – Art. 14

Informations réglementées Ternat, le 16 janvier 2019, 17h40

PUBLICATION D'UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

(ARTICLE 14, ALINÉA PREMIER, DE LA LOI DU 2 MAI 2007 RELATIVE À LA PUBLICITÉ DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES)

Industrielaan 6 B-1740 Ternat I T: +32 2 568 10 20 I F: +32 2 581 09 42 I info@retailestates.com I www.retailestates.com

1. SYNTHESE DE LA NOTIFICATION

Conformément à la Loi relative à la transparence, Retail Estates SA annonce avoir reçu une notification de transparence le 15 janvier 2019 datée du 15 janvier 2019, faisant apparaître que Federale Verzekering, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de l'Etuve 12, a dépassé sous le seuil de participation de 5 % du total des droits de vote depuis le 14 janvier 2019. Il s'agit d'un dépassement sous le seuil actif.

2. CONTENU DE LA NOTIFICATION

La notification datée du 15 janvier 2019 contient les informations suivantes :

• Motif de la notification Acquisition ou transfert de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

• Notification par Une personne qui seul procède à la notification

• Personnes tenues à notification Nom Adresse (pour les entités juridiques) Federale Verzekering Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles

• Date de la transaction 14 janvier 2019

• Seuil franchi (en %) 5 %

• Dénominateur 11.422.593

• Détails de la notification

A) Droits de voteNotification précédente # droits de vote

Après la transaction

# droits de vote

% droits de vote

Détenteurs de droits de voteLiés à des titres

Indépendants de titres

Liés à des titres

Indépendants de titres

Federale Verzekering

305.432

566.020

0

4,96%

0,00%TOTAL

566.020

0

4,96%

0,00%

Après la transaction

Date ou délai d'exercice

# droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument

Règlement

0

TOTAL

0

0,00%

TOTAL (A & B) # droits de vote % droits de vote 566.020 4,96 %

• Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue Federale Verzekering n'est pas une société contrôlée

• Informations complémentaires /

3. DIVERS

Ce communiqué de presse peut être consulté sur le site web de Retail Estates SA en cliquant sur le lien suivant :https://www.retailestates.com/fr/publications.

Cette notification peut être consultée sur le site web de Retail Estates SA en cliquant sur le lien suivant:http://www.retailestates.com/fr/investisseurs/l'action/structure-de-l'actionnariatet notifications.

À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA

La société immobilière réglementée publique Retail Estates sa est une société spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à la disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500 m² et 3 000 m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1 000 m².

Au 30 septembre 2018, Retail Estates sa détient en portefeuille 834 immeubles, pour une surface commerciale totale de 977 170 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Le taux d'occupation du portefeuille total au 30 septembre 2018 est de 98,00 % par rapport à 98,11 % au 31 mars 2018.

Au 30 septembre 2018, les experts immobiliers indépendants estiment la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 1 391,65 millions d'euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 30 septembre 2018, la capitalisation boursière de ses actions s'élève à 844,13 millions d'euros.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans la présente déclaration intermédiaire. Les principaux facteurs susceptibles d'influencer les résultats sont notamment l'évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels.

Ternat, le 16 janvier 2019

Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa ___________________________________________________________________________________________________________________

Pour toute information complémentaire :

Retail Estates sa, Jan De Nys - CEO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 475/27 84 12

Retail Estates sa, Kara De Smet - CFO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 496/57 83 58

