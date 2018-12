Retail Estates : 21/12/2018 - Retail Estates renforce ses investissements en Belgique en investissant 49,89 millions dans 40 immeubles commerciaux supplémentaires

Communiqué de presse occasionnel - informations réglementées

Ternat, le 21 décembre 2018

RETAIL ESTATES RENFORCE SES INVESTISSEMENTS EN BELGIQUE EN INVESTISSANT 49,89 MILLIONS DANS 40 IMMEUBLES COMMERCIAUX SUPPLÉMENTAIRES

Industrielaan 6 B-1740 Ternat I T: +32 2 568 10 20 I F: +32 2 581 09 42 I info@retailestates.com I www.retailestates.com

Ternat, le 21 décembre 2018

Le 20 décembre 2018, Retail Estates a acquis le contrôle exclusif de 2 sociétés immobilières qui possèdent un total de 40 immeubles commerciaux répartis sur la Belgique.

Les investissements sont répartis comme suit :

1. Parc commercial « Shop in Stock » à Fosses-la-Ville (Belgique - province de Namur) : ce parc commercial se situe au nord-ouest de Namur (entre Namur et Charleroi). Il jouit d'une forte attractivité régionale dans une zone de chalandise d'environ 20 km entre Namur, Dinant, Charleroi et Gembloux. Ce parc commercial s'est développé autour de « Stock Fosses », un magasin de bricolage/stock américain, et compte aujourd'hui 17 132 m² de surface commerciale et 29 unités commerciales. Il offre un mix attrayant entre, d'une part, des entreprises à succursales multiples comme Delhaize, Pointcarré, JBC, Action, et d'autre part, des petits commerces locaux et établissements horeca qui donnent à ce centre commercial un côté particulièrement agréable. L'investissement dans l'acquisition de ce parc commercial s'élève à 29,02 millions d'euros et rapporte 1,71 millions d'euros de revenus locatifs. La juste valeur de ces bâtiments s'élève à 28,58 millions d'euros. Cet achat s'est fait par l'acquisition du contrôle exclusif d'une société immobilière. Le taux d'occupation est de 100 pourcent.

2.

Opération de sale and rent back : immeubles commerciaux dans des clusters commerciaux. 11 unités commerciales ont été acquises sur 6 sites en Flandre (Belgique), sur lesquels Retail Estates possédait déjà un nombre considérable d'unités commerciales. Il s'agit d'immeubles commerciaux à Anvers (Merksem Bredabaan, 5 unités), Lochristi (Antwerpsesteenweg, 2 unités commerciales), Sint-Joris-Winge (parc commercial « Gouden Kruispunt », 1 unité), Kampenhout (Mechelsesteenweg, 1 unité commerciale), Ninove (Aalstersesteenweg 1 unité commerciale) et Stabroek (parc commercial Picolo, 1 unité commerciale). Sur ces immeubles, 5 unités commerciales ont été louées à l'entreprise à succursales multiples Modemakers. Les autres ont été louées à des entreprises à succursales multiples comme Torfs, Fiets et Ethias. À l'heure actuelle, tous les immeubles sont loués. L'investissement s'élève à 20,87 millions d'euros et rapporte 1,25 millions d'euros de revenus locatifs. Selon l'expert immobilier, la juste valeur s'élève à 20,02 millions EUR. L'opération a été réalisée par la reprise du contrôle exclusif d'une société immobilière.

Renforcement du portefeuille immobilier belge

Ces deux investissements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'investissement de Retail Estates, qui donne la priorité à l'achat de parcs commerciaux et au renforcement des 40 clusters commerciaux répartis sur la Belgique qui ont été sélectionnés par la direction. En outre, ils sont réalisés dans les régions où le pouvoir d'achat se situe au-dessus de la moyenne belge. Le parc commercial « Shop in Stock » se trouve en province de Namur, où les rares opportunités d'investissement ont systématiquement été prospectées ces dernières années. Les magasins de périphérie acquis dans la seconde opération se situent tous dans le « triangle d'or », la vaste région située entre Bruxelles-Gand-Anvers.

Industrielaan 6 B-1740 Ternat I T: +32 2 568 10 20 I F: +32 2 581 09 42 I info@retailestates.com I www.retailestates.com

Ternat, le 21 décembre 2018

FINANCEMENT - TAUX D'ENDETTEMENT - AUGMENTATION DE CAPITAL

L'investissement est financé à hauteur de 4,42 millions d'euros par l'émission de 68 000 actions nouvelles. Le solde est payé par un financement bancaire.

Les actions nouvelles seront émises par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé le 1er avril 2019 après obtention de l'approbation de la FSMA.

Les actions nouvelles seront émises à un prix d'émission contractuel de 65 euros par action. Elles participeront au bénéfice à partir de l'exercice qui débutera le 1er avril 2019. Elles représenteront une augmentation du capital social à hauteur de 1 530 026,49 euros, et pour le solde, une prime d'émission de 2 889 973,51 euros.

L'effet pro forma de ces transactions sur le taux d'endettement devrait augmenter pour passer à environ 51,50 % au 31 décembre 2018.

Industrielaan 6 B-1740 Ternat I T: +32 2 568 10 20 I F: +32 2 581 09 42 I info@retailestates.com I www.retailestates.com

Ternat, le 21 décembre 2018

À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA

La société immobilière réglementée publique Retail Estates sa est une société spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à la disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500 m² et 3 000 m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1 000 m².

Au 30 septembre 2018, Retail Estates sa détient en portefeuille 834 immeubles, pour une surface commerciale totale de 977 170 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Le taux d'occupation du portefeuille total au 30 septembre 2018 est de 98,00 % par rapport à 98,11 % au 31 mars 2018.

Au 30 septembre 2018, les experts immobiliers indépendants estiment la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 1 391,65 millions d'euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 30 septembre 2018, la capitalisation boursière de ses actions s'élève à 844,13 millions d'euros.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans la présente déclaration intermédiaire. Les principaux facteurs susceptibles d'influencer les résultats sont notamment l'évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels.

Ternat, le 21 décembre 2018

Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa ___________________________________________________________________________________________________________________ Pour toute information complémentaire :

Retail Estates sa, Jan De Nys - CEO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 475/27 84 12

Retail Estates sa, Kara De Smet - CFO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 496/57 83 58

RETAIL ESTATES SA

SIR publique de droit belge

Industrielaan n° 6 - B-1740 Ternat

RPM Bruxelles

TVA BE 0434.797.847

Tél. : +32 2 568 10 20

info@retailestates.com

www.retailestates.com