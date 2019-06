Retail Estates : 25/06/2019 - Investissement supplémentaire de 97 millions d'EUR dans l'acquisition de 56 immeubles commerciaux aux Pays-Bas avec un revenu locatif net de 6,79 millions d'EUR

Informations réglementées

Ternat, le 25 juin 2019 -8h10 - information privilégiée

I N V E S T I S S E M E N T S U P P L É M E N T A I R E D E 9 7 M I L L I O N S D ' E U R D A N S L ' A C Q U I S I T I O N D E 5 6 I M M E U B L E S C O M M E R C I A U X A U X P A Y S - B A S A V E C U N R E V E N U L O C A T I F N E T D E 6 , 7 9 M I L L I O N S D ' E U R

RENFORCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LA RANDSTAD HOLLAND ET DANS LE SUD DES PAYS - BAS PAR L'ACQUISITION D'UN PARC COMMERCIAL À BREDA ET NAALDWIJK, D'UNE PART, ET D'IMMEUBLES COMMERCIAUX À ZAANDAM, D'AUTRE PART

L'INVESTISSEMENT TOTAL DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE MAGASINS SUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANS S'ÉLÈVE

421,84 MILLIONS D'EUR POUR UN TOTAL DE 218 IMMEUBLES COMMERCIAUX SUR 13 SITES

