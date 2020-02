Retail Estates : 14/02/2020 - Communiqué intermédiaire – résultats Q3 de l'exercice 2019-2020

2 Le résultat EPRA se calcule comme suit : le résultat net hors les variations de la juste valeur des immeubles de placement, hors le résultat enregistré sur les ventes d'immeubles de placement et hors les variations de la juste valeur des actifs et des passifs financiers.

1 Les chiffres figurant dans ce communiqué de presse sont les états financiers consolidés, non audités et établis selon les normes comptables IFRS.

D É CL A R A T IO N INT E R M É D IA IR E D U CO N S E IL D ' A D M IN IS T R AT IO N T R O IS IÈ M E T R IM E S T R E 2 0 1 9 - 2 0 2 0 1 ( c l ô t ur é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9)

6 Juste valeur (fair value) : valeur d'investissement telle que définie par un expert immobilier indépendant et dont les frais de mutation (hypothétiques) ont été déduits. La juste valeur est la valeur comptable sous IFRS (voir aussi annexe 21 au rapport annuel 2018-2019).

Comme annoncé antérieurement, deux investissements ont été réalisés au cours du trimestre précédent : l'acquisition d'un immeuble PME faisant partie du parc commercial Cruquius, d'une part, et l'achat d'un immeuble supplémentaire comprenant quatre espaces commerciaux qui rejoint le cluster commercial « Kanaleneiland », d'autre part. L'investissement total dans ces immeubles s'élève à 5,96 millions d'euros et rapporte un loyer de 0,41 million d'euros.

Retail Estates collabore activement avec son locataire Orchestra dans le but de restructurer le réseau commercial de celui-ci. Suite à l'entrée sur le marché d'Orchestra, 19 immeubles commerciaux appartenant à Retail Estates étaient encore occupés par Orchestra et ses filiales en 2014. Ce nombre a été réduit, de commun accord, à 12 immeubles commerciaux en date du 31/03/2019. Aujourd'hui, les deux parties cherchent encore une solution pour 4 immeubles commerciaux qui seront inoccupés pour cause de faillite suite à la restructuration du réseau d'Orchestra, qui a été annoncée pour avril 2020. Ces immeubles commerciaux représentent un revenu locatif de 0,47 millions d'euros. Le montant total des loyers et charges locatives impayés qui ont été qualifiés d'irrécouvrables par la déclaration LCE s'élève à 31 755 euros.

Le développement de ce nouveau parc commercial Belvédère a été assuré par le K&F Ontwikkeling BV, qui fait partie du groupe K&F et appartient à M. J.J. Krimpenfort. Ce promoteur est devenu une référence sur le marché du commerce de détail périphérique aux Pays-Bas après avoir développé le réseau commercial de Carpetright, faisant de cet acteur local un acteur important au niveau national. Au cours des 20 dernières années, il a élargi ses activités à la promotion immobilière et au conseil aux commerçants ruraux.

Maastricht est la capitale de la province néerlandaise de Limbourg et est connue comme l'une des meilleures zones commerciales des Pays-Bas en ce qui concerne le commerce de détail, car elle attire des clients provenant d'au-delà des frontières néerlandaises grâce à son centre historique. La ville elle-même compte environ 121 000 habitants et fait partie de la région prospère qui s'étend d'Amsterdam jusqu'à la province de Hollande-du-Sud, en passant par le « Randstad », et dans laquelle Retail Estates concentre ses investissements.

Le 13 février 2020, Retail Estates a conclu un accord en vue de l'achat du parc commercial Belvédère (phase 1) qui est construit à Maastricht. Le complexe comprendra une surface commerciale de 7 850 m², distribuée en 5 espaces commerciaux qui sont tous loués à des entreprises à succursales du secteur de l'aménagement intérieur (Jysk, Beter Bed, Leen Bakker, Carpetright, entre autres). Nous prévoyons que ces immeubles commerciaux seront réceptionnés avant le 1er juin 2020 et que Retail Estates acquerra ensuite les immeubles. Des baux ont été conclus avec les locataires pour une durée de 10 ans, avec option de les renouveler pour des périodes de 5 ans. L'investissement s'élève à 10 millions d'euros (hors TVA récupérable) et rapporte 0,66 million d'euros de revenus locatifs. L'expert immobilier Cushman & Wakefield a estimé la juste valeur à 9,97 millions d'euros.

Déclaration périodique - informations réglementées - information privilégiée

Ternat, le 14 février 2020

À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA

La société immobilière réglementée publique Retail Estates sa est une société spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500 m² et 3 000 m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1 000 m².

Au 31 décembre 2019, Retail Estates sa détient en portefeuille 970 immeubles, pour une surface commerciale totale de 1 122 499 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Le taux d'occupation du portefeuille au 31 décembre 2019 est de 97,98 % contre 98,28 % au 31 mars 2019.

Au 31 décembre 2019, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 1 665,62 millions d'euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates SA possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 31 décembre 2019, la capitalisation boursière de ses actions s'élève à 1 059,69 millions d'euros.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué. Les principaux facteurs susceptibles d'influencer les résultats sont notamment l'évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels.

Ternat, le 14 février 2020

Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa

