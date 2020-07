Retail Estates : 20/07/2020 - RETAIL ESTATES ANNONCE LES MODALITÉS DU DIVIDENDE OPTIONNEL

Retail Estates est une société immobilière réglementée (SIR) qui investit dans des magasins situés dans la périphérie des grandes villes de la Belgique et les Pays-Bas..

L'objectif principal est de constituer, de gérer et d'étendre un portefeuille de surfaces de vente situé en périphérie qui, par leur emplacement et la qualité et diversification des locataires, assurent une croissance constante et de longue durée. La croissance concerne tout autant la valeur du patrimoine que les revenus générés par la location.