REWORLD MEDIA : annonce l'acquisition définitive de MONDADORI FRANCE

plus de 50 marques média sur des thématiques phares (femme, auto/sport, décoration, nature, sciences/loisirs, info divertissement) dans l'édition magazine et digitale ;

un chiffre d'affaires annuel global de 483 M€ et un EBITDA de 37,2 M€ (compte non tenu des éléments non récurrents et en données

pro forma