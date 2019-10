COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 1er octobre 2019

REWORLD MEDIA annonce l'acquisition des sites

Sports.fr et Football.fr auprès du groupe Lagardère

Reworld Media (ALREW), leader français des médias thématiques, annonce la signature de l'acquisition des sites Sports.fr et Football.fr auprès du groupe Lagardère. Déjà fortement présent dans le domaine du sport, le groupe devient le 2ème acteur média sur cette thématique dans le digital et développe son leadership sur la cible masculine en France.

A la suite de l'offre d'achat réalisée le 30 juillet dernier, Reworld Media a finalisé l'acquisition de Sports.fr et Football.fr, deux sites édités par Newsweb, agence digitale de Lagardère Active.

Cette acquisition vient renforcer significativement les positions du groupe dans l'univers du sport, Sports.fr et Football.fr regroupant au global 40 millions de pages vues par mois sur leurs sites et applications mobiles (source Google Analytics), et une communauté de près de 4 millions de fans sur les réseaux sociaux.

Reworld Media affiche désormais l'offre éditoriale la plus diversifiée dans le sport avec 2,4 M de Visiteurs Uniques par mois (édition des marques « Football365 », « Mercato365 », « sport365 »,

Rugby 365 », « DZFoot »,…) et devient le 2 ème acteur sur cette thématique dans le digital derrière

Le groupe développe pour les annonceurs une offre étendue « Auto-Sport », la plus puissante en presse (7,1 millions de lecteurs, dont 5,8 millions d'hommes) et qui atteint 5 millions de Visiteurs Uniques par mois dans le digital*.

Jérémy Parola, Directeur du numérique chez Reworld Media, indique : «Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Sports.fret Football.fret, d'augmenter encore notre audience digitale dans le domaine du sport. Avec les marques 356, F1i, DZ Foot, Sport Auto et maintenant Football.fret Sports.fr, nous proposons aux internautes l'une des offres éditoriales les plus larges du marché. Déjà leader dans l'automobile, le groupe conforte son leadership sur une cible homme CSP+ très investie par les annonceurs».

*Sources : MNR juin 2019 - Audiences Print 30J par univers thématique et groupe média - One Global 2018 T3.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique*, 4ème groupe média thématique dans le digital**) et un acteur international présent dans 11 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Grazia, Marie France, Maison&Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé