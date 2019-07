COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 25 juillet 2019

REWORLD MEDIA annonce que l'Autorité de la Concurrence

autorise l'acquisition de Mondadori France

REWORLD MEDIA annonce ce jour que l'Autorité de la Concurrence autorise l'opération sous condition de céder un titre de presse automobile. Dans le cadre de cette autorisation et afin de maintenir une concurrence suffisante sur le marché des magazines automobiles, REWORLD MEDIA s'est engagé à céder soit L'Auto-Journal, publié par la joint-venture EMAS (Editions Mondadori Axel Springer) soit Auto Moto, publié par REWORLD MEDIA.

REWORLD MEDIA annonce également que la société ARNOLDO MONDADORI EDITORE s'est engagée, en cas de réalisation de l'Opération, à investir un montant maximum de 12,6 M€ dans le cadre de toute augmentation de capital que pourrait réaliser REWORLD MEDIA sur la base de la moyenne des cours des 20 dernières séances de bourse d'ici le 31 janvier 2020.

La réalisation de l'opération d'acquisition de Mondadori France reste soumise aux conditions suspensives suivantes :

Approbation par les actionnaires de REWORLD MEDIA de l'apport en nature d'une partie des titres de Mondadori France,

Obtention par REWORLD MEDIA du financement bancaire exposé dans les précédents communiqués.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe digital international dont les activités reposent sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Mon jardin & ma maison, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers : digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes

la performance). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 177,5 M€ en 2018, il est présent dans 11 pays et compte 453 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - www.reworldmedia.com

Contacts