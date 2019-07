COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 30 juillet 2019

REWORLD MEDIA annonce une offre d'achat en vue de l'acquisition

de Sports.fr et Football.fr auprès du groupe Lagardère

Reworld Media (ALREW), groupe digital international en fort développement, annonce la signature d'une offre d'achat au profit du groupe Lagardère portant sur l'acquisition des sites Sports.fr et Football.fr.

Edités par Newsweb, agence digitale de Lagardère Active, Sports.fr et Football.fr sont des médias référents dans leurs domaines. Ils affichent au global 40 millions de pages vues par mois sur leurs sites et applications mobiles (source Google Analytics), et regroupent une communauté de près de 4 millions de fans sur les réseaux sociaux.

L'acquisition de ces sites renforcerait significativement la présence du Groupe Reworld Media dans le

sport », secteur dans lequel le Groupe Reworld Media est déjà très présent via l'édition des marques

Auto Moto », « F1i », « Football365 », « Mercato365 », « sport365 », « Rugby 365 » et « DZFoot ».

Si cette opération se réalise, le Groupe Reworld Media détiendrait la plus large offre média sur la thématique sport dans le digital derrière « l'Equipe », et regrouperait près de 6 millions de fans de

sports sur ses réseaux sociaux.

Jérémy Parola, Directeur du numérique chez Reworld Media, indique : « Avec Football.fr et Sports.fr Reworld Media se renforcerait dans l'actualité du football tout en s'affirmant comme l'acteur stratégique et majeur du multi sport en France. Ces URL exceptionnelles et ces rédactions passionnées seraient alliées aux outils techniques et aux expertises du groupe dans la monétisation d'assets digitaux. Nous souhaitons continuer à faire croître l'audience tout en la monétisant au juste prix. Avec l'ensemble de ces médias, Reworld Media disposerait d'une offre leader sur la cible masculine en France.»

Les instances représentatives du personnel compétentes au sein de la société Newsweb seront préalablement informées et consultées.

Cette offre d'acquisition s'inscrit deux mois après l'acquisition de DZFoot, 1er site francophone sur l'actualité du football algérien. Via cette succession d'acquisitions dans le sport en quelques mois,