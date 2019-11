REWORLD MEDIA : convocation d'une AG pour une augmentation de capital réservée à ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI d'un montant de 12,6 M

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 07 novembre 2019

REWORLD MEDIA annonce la convocation d'une Assemblée générale

aux fins du lancement d'une augmentation de capital réservée à ARNOLDO

MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI d'un montant de 12,6 M€

REWORLD MEDIA SA annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration en date du 5 novembre 2019 a décidé de convoquer une Assemblée générale pour le 16 décembre 2019 aux fins notamment de procéder

une augmentation de capital réservée à la société ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI d'un montant total de 12.599.999,20 €.

Cette augmentation de capital porte sur la création de 5.019.920 actions nouvelles au prix unitaire de 2,51 € correspondant à la moyenne des cours de clôture des actions REWORLD MEDIA des 20 dernières séances de bourse précédant la date du Conseil d'administration ayant convoqué l'Assemblée générale. Cette éventuelle opération serait réalisée à l'issue de l'Assemblée générale du 16 décembre prochain et avant le 31 décembre 2019.

Les fonds issus de cette augmentation de capital seront destinés à renforcer les fonds propres de la société qui s'élevaient à 35,4 M€ au 30-06-19*.

Il est rappelé qu'aux termes du communiqué de presse en date du 25 juillet 2019, il avait été annoncé l'engagement de ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI d'investir un montant de 12,6 M€ dans le cadre de toute augmentation de capital que pourrait réaliser REWORLD MEDIA sur la base de la moyenne des cours des 20 dernières séances de bourse.

*Avant consolidation de l'acquisition de Mondadori France au 1-08-19

À propos de Reworld Media :

Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 4ème groupe média thématique dans le digital1) et classé à la 5e place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Fondé en 2012, le groupe est un acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie… Le groupe combine une activité media de « Branding » à une activité media de « Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler. Depuis l'acquisition de Mondadori France en juillet 2019, Reworld Media représente un chiffre d'affaires annuel pro forma de 483 M€ et un EBITDA pro forma de 37,2 M€2.

1 Diffusion moyenne par parution, OJD 2018. Médiamétrie - Juin 2019

2 Pro forma non audité : rapport annuel 2018 de Reworld Media en French Gaap et rapport Mondadori France publiés en IFRS. EBITDA Mondadori : EBITDA BNRI.