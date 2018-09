REWORLD MEDIA : et le GROUPE CHALHOUB créent une joint-venture

REWORLD MEDIA ET LE GROUPE CHALHOUB CREENT UNE JOINT-VENTURE

Cette joint-venture combine l'expertise du groupe Chalhoub au Moyen-Orient avec celle de Reworld Media en production de contenu afin d'offrir aux consommateurs nouvelle génération des contenus innovants et localisés

Dubaï, le 5 septembre 2018 - Reworld Media, groupe media multicanal majeur, et le groupe Chalhoub partenaire privilégié du luxe, à travers le Moyen-Orient, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de joint-venture en vue de développer un nouveau business model, centré sur la data, pour tout ce qui concerne la production et la distribution de contenu dans la Région du Moyen-Orient.

Fortement présent en France et en Europe, Reworld Media développe la relation entre les consommateurs et les marques à travers un process éditorial novateur, la production de contenus dédiés et des campagnes à la performance. Le groupe s'attache à accompagner ses clients dans le ciblage d'audiences spécifiques via différents canaux de distribution de contenu.

Ce partenariat entre le groupe Chalhoub et Reworld Media est un nouveau pas stratégique dans la transition digitale du groupe et en parfaite adéquation avec son approche "client centric". Il va lui permettre de développer son offre actuelle à destination des nouveaux consommateurs du Moyen-Orient qui sont jeunes, adeptes des technologies et connectés.

Pascal Chevalier, Président de Reworld Media, indique : "Nous sommes convaincus du rôle stratégique du contenu dans la construction d'une marque et de la confiance avec le consommateur. Nous avons lancé avec succès des activités en Asie du Sud-Est, une région très dynamique et jeune en termes de consommation de contenus ; nous sommes ravis de nous développer aujourd'hui au Moyen-Orient qui est un marché stratégique relativement similaire. Nous ne souhaitions pas nous y introduire sans un partenaire local et sommes donc très motivés à l'idée d'unir nos forces avec le groupe Chalhoub compte tenu de son expertise, de sa couverture régionale et, de sa parfaite connaissance du marché, des consommateurs et des tendances locales.

Patrick Chalhoub, dirigeant du groupe Chalhoub, a commenté : "Les comportements évoluent de plus en plus vers le digital et nous avons une forte culture de l'innovation à l'interne. Nous nous lançons ainsi dans une aventure qui donne une voix à la jeunesse moderne d'aujourd'hui et qui offre aux marques une plateforme leur permettant d'atteindre et de s'engager auprès de leurs cibles. En combinant les solutions media de conversion de Reworld Media et les années d'expertise du Groupe dans la région, nous pouvons proposer localement, une offre innovante, spécifique à chaque zone de la région, permettant à la jeunesse arabe de trouver sa voix, de s'exprimer, de s'inspirer et avant tout de se divertir ».

Cet accord de joint-venture va conduire au lancement de plateformes et de solutions media fortement innovantes au Moyen-Orient à court terme.

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe media multicanal majeur dont les activités s'appuient sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs, une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.

Pour plus d'informations : www.reworldmedia.com

A propos de Chalhoub Group

Depuis 60 ans, le Groupe Chalhoub est le partenaire privilégié du luxe à travers le Moyen-Orient, expert dans la vente au détail, la distribution et le marketing. Basé à Dubaï, le Groupe est devenu un acteur majeur dans les secteurs de la mode, de la beauté et de l'art de vivre dans la région.

En alliant son expertise du Moyen-Orient et sa connaissance intime du luxe, le Groupe développe des marques dans la région, en offrant un service exceptionnel à ses partenaires et une expérience unique à ses clients, grâce à ses équipes passionnées.

Le Groupe évolue d'un distributeur traditionnel du luxe vers un Groupe hybride offrant l'expérience du luxe à la portée de mains de ses clients partout dans le monde.

Aujourd'hui, avec plus de 12 000 collaborateurs répartis dans 14 pays et la gestion de plus de 650 points de vente, le succès du Groupe est attribué à son atout le plus précieux : des équipes hautement qualifiées et dévouées. Dans un contexte concurrentiel, le professionnalisme et la passion sont la clé du succès du Groupe.

Grâce à son implication constante en matière de développement durable, le Groupe Chalhoub s'est vu attribuer en 2017, pour la cinquième année consécutive, le "CSR label" (Responsabilité Sociale des Entreprises) de la Chambre de Commerce de Dubaï. Le Groupe est aussi membre du pacte Mondial des Nations Unies depuis 2014 et signataire du Women's Empowerment Principles (WEP).

Pour plus d'informations, merci de visiter le site www.chalhoubgroup.com

