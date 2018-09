REWORLD MEDIA : négociation exclusive pour racheter Mondadori France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite de l’annonce publiée le 5 septembre dernier, Reworld Media (Marie France, Auto Moto...) a indiqué entrer en négociation exclusive avec l’italien Mondadori Group, sur la base d’un accord non engageant, en vue d’une possible acquisition de Mondadori France (Biba, Auto Plus...). Sur la base des rapports financiers 2017 des deux groupes, le chiffre d’affaires cumulé 2017 de Reworld Media et de Mondadori France est de 484 millions d'euros et l’EBITDA cumulé 2017 est de 34 millions d'euros.Ce projet vise à développer un groupe media international majeur, détenteur de solutions media et de marques media qualitatives à fort potentiel, ainsi qu'à associer des compétences complémentaires, des capacités et savoir-faire, afin de faire face aux défis du nouvel environnement de marché.