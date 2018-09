Résultat S1 2018: EBITDA +28%

Le 12 septembre 2018

Solides résultats au 1er semestre 2018

EBITDA : +28%

Doublement des bénéfices

Audité, en M€ 30 juin18 30 juin 17 Evolution Chiffre d'affaires consolidé 87,1 95,2 -8% EBITDA consolidé Dont EBITDA Media Branding EBITDA Media Performance 4,0 2,8 1,2 3,1 2,0 1,1 +28% +40% +6% Résultat d'exploitation 2,3 1,4 +61% Résultat net 1,9 0,9 +110%

Reworld Media (ALREW) annonce des résultats solides au 30 juin 2018 avec une progression de la rentabilité dans toutes ses activités. L'activité Media Branding(1) a généré un taux de rentabilité record dans le digital ainsi qu'une rentabilité en hausse dans le Print, et l'EBITDA(3) du Media Performance(2)

progresse à nouveau. Fort de ces performances, le groupe double ses bénéfices sur le semestre après déjà un important rebond sur l'exercice 2017.

Une hausse de la rentabilité dans l'ensemble des activités

Reworld Media affiche un chiffre d'affaires consolidé de 87,1 M€ au 30 juin 2018, en recul de 8% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Ce recul est exclusivement lié à une baisse des revenus de l'activité

Media Performance (Tradedoubler) à la suite de décisions stratégiques telles que la fermeture de contrats non rentables, à la perte de clients en 2017 et à un effet de change défavorable. Le nouveau dynamisme commercial et stratégique de cette activité porte déjà ses fruits la marge brute augmentant de 5% au 2ème trimestre 2018.

Malgré le recul du chiffre d'affaires consolidé, l'EBITDA(3) du groupe progresse de 28% au 30 juin 2018 sous l'effet d'une hausse de la rentabilité dans toutes les activités :

● Activité Media Branding(1) : un taux de rentabilité record de 23,1% dans le digital

L'EBITDA Media Branding est en hausse de 40% atteignant 2,8 M€. Il inclut une progression toujours très forte de la rentabilité dans le digital +59% (EBITDA Media Branding digital: 1,7 M€ vs 1,1 M€) et également une progression de la rentabilité dans le Print (EBITDA Print : 1,1 M€ vs 0,9 M€).

Cette performance s'inscrit sur un chiffre d'affaires de 31,2 M€ au 30 juin 2018 (+2%) qui comprend une croissance de 12% des activités digitales (CA Media Branding digital : 7,4 M€). Les revenus du Print sont pour leur part quasiment stables à 23,7 M€ (contre 23,9 M€), surperformant largement le marché.

● Activité Media Performance(2) :

Malgré un recul du chiffre d'affaires de 13% (CA Tradedoubler S1 2018 : 55,9 M€), l'EBITDA du Media Performance progresse de près de 6% à 1,2 M€ sous l'effet du repositionnement de l'activité sur son core business. Le taux de marge brute de cette activité progresse à 22,9%.

Un doublement du résultat net et une situation financière saine

Le résultat d'exploitation de Reworld Media ressort à 2,3 M€ au 30 juin 2018, en hausse de 61%.

Les charges exceptionnelles continuent leur baisse annoncée pour s'établir à -0,3 M€ (vs -0,7 M€ au S1-2017) et le résultat financier du groupe est relativement neutre (0,1 M€).

Le résultat net de Reworld Media atteint 1,9 M€ au 30 juin 2018, soit un doublement des bénéfices par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Au bilan, le groupe affiche 21 M€ de fonds propres(4), une trésorerie de 18,2 M€ et une dette financière de 27,8 M€. Au 1er semestre 2018, sa filiale Tradedoubler a réalisé avec succès le refinancement de sa dette obligataire émise en 2013.

Gautier Normand, cofondateur et Directeur général de Reworld Media, indique : «Le Media Branding s'est très bien porté sur le semestre avec une croissance toujours soutenue dans le digital et une activité Print qui se dénote par sa résilience. Dans le Media Performance, la rentabilité progresse significativement depuis un an. Nous avons récemment décentralisé la stratégie commerciale pour la placer sous la responsabilité d'équipes locales, des équipes plus que jamais concentrées sur le déploiement commercial des nouvelles solutions et l'acquisition de nouveaux clients rentables».

Un positionnement Branding & Performance stratégique pour croître sur le marché du digital

Reworld Media a développé une combinaison unique de savoir-faire qui permet aux annonceurs d'une part de développer leur marque à travers le Media Branding et, d'autre part, d'accroître leurs ventes à travers le Media Performance.

Acteur de référence parmi les groupes medias, Reworld Media a atteint une audience record de 7,2 millions de visiteurs uniques en juillet dernier affichant la plus forte progression des éditeurs généralistes +67% depuis le mois de janvier (source Internet Global Juillet 2018). Auto Moto a par exemple multiplié par 3 son audience au 1er semestre, Maison&Travaux par 2,4, l'audience des marques Sport de

Media365 est en hausse de 69% et celle de marie france à + 44%.

Le groupe profite de 11 marques fortes et en développement dans 3 verticales plébiscitées par les annonceurs (féminin-cuisine / maison-jardin / auto-sport) et d'un puissant réseau d'affiliation permettant de générer efficacement des revenus additionnels pour les marques.

Pascal Chevalier, cofondateur et Président, conclut :« Reworld Media devient de plus en plus robuste comme l'atteste à la fois ses résultats financiers et le développement de ses activités. Le positionnement stratégique dans le branding et la performance va clairement dans le sens du marché et nos équipes font preuve d'une expertise digitale remarquable. Nous pilotons le développement du groupe avec rigueur sur un marché toujours aussi porteur, en France comme à l'international ».

Pour le reste de l'année 2018, la solide dynamique de croissance de la rentabilité rencontrée au premier semestre devrait continuer et elle bénéficiera des forts effets positifs de saisonnalité sur le dernier trimestre.

Le rapport financier semestriel de Reworld Media est disponible sur le site www.reworldmedia.com.

(1) Media branding : activité des marques media du Groupe, hors Tradedoubler, incluant les activités de Sporever consolidée à compter du 1er juin 2017

(2) Media Performance : Tradedoubler, consolidé depuis le 1er mars 2016

(3) Résultat d'exploitation avant dotation et reprise aux amortissements et provisions

(4) Capitaux propres part du groupe et autres fonds propres

À propos de Reworld Media :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique

dans sa capacité à proposer aux annonceurs, notamment mondiaux, une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et comptait 489 collaborateurs à fin 2017.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact media - PCE

Ségolène de St Martin, 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr Paul-Marie Grosse - 06 59 97 16 48 - pmgrosse@p-c-e.fr

Contacts investisseurs : investisseurs@reworldmedia.com Inbound Capital : Frédéric Portier, fportier@inbound.capital

David Chermont, dchermont@inbound.capital