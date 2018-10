COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 29 octobre 2018

Reworld Media 8ème FrenchTech française au classement FW500

Reworld Media (ALREW) passe de la 24ème à la 8ème place du classement FW500 dont l'édition 2018 est publiée ce jour par Frenchweb.

Le FW500, classement annuel des entreprises de croissance de la Tech française réalisé par le media Frenchweb, s'intéresse au potentiel et aux performances des entreprises (taux de croissance annuel du chiffre d'affaires, effectifs…) qu'elles soient startup, PME ou grands groupes, afin d'établir un classement des sociétés par rapport à leur dynamique de développement.

Reworld Media prend cette année la 8ème place du classement après avoir publié un chiffre d'affaires de 186 M€ sur l'exercice 2017.

Réalisé via une enquête sur les trois derniers exercices, ce classement atteste de la croissance et du potentiel de développement du groupe sur le marché porteur des medias.

L'édition 2018 du FW500 est disponible sur : https://www.frenchweb.fr/fw500-aircall-peopledoc-qonto-qui-sont-les-laureats-des-fw500-awards/339317

À propos de Reworld Media :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs, notamment mondiaux, une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et comptait 489 collaborateurs à fin 2017.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com