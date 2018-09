Reworld Media : Discussions non exclusives avec le groupe italien Mondadori

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 5 septembre 2018

Discussions non exclusives avec le groupe italien Mondadori

REWORLD MEDIA est en discussion non exclusive, sur la base d'un accord non engageant, avec le groupe italien Mondadori en vue d'une possible acquisition de Mondadori France.

En fonction de leur issue, la poursuite des discussions donnera lieu le cas échéant à une communication détaillée en temps utile.

