Reworld Media : Jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre du 11 juillet 2019 rendu à l'encontre des sociétés SAS Mondadori Magazines France et Editions Mondadori Axel Springer

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 15 juillet 2019

Jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre du 11 juillet 2019

rendu à l'encontre des sociétés SAS Mondadori Magazines France et

Editions Mondadori Axel Springer

REWORLD MEDIA SA (ALREW) prend note (i) de l'ordonnance de référé du tribunal de Nanterre en date du 26 juin 2019, (ii) du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 11 juillet 2019 et (iii) du communiqué du Groupe Mondadori précisant que la société SAS Mondadori Magazines France (MMF) et la société Editions Mondadori Axel Springer (EMAS) entendent se conformer à cette dernière décision, en démarrant la procédure annuelle d'information et de consultation du Comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise dans le court délai imparti par le Tribunal.

Une communication sera adressée en fonction de l'évolution et de l'analyse de ces décisions.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe digital international dont les activités reposent sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Mon jardin & ma maison, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers : digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes

la performance). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 177,5 M€ en 2018, il est présent dans 11 pays et compte 453 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - www.reworldmedia.com

