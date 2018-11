Reworld Media : Le Groupe REWORLD MEDIA annonce une offre publique d’achat visant l’ensemble des actions de la société TRADEDOUBLER AB cotée en Suède dont elle est l’actionnaire de référence

L'offre n'est pas faite et le présent communiqué de presse ne peut pas être distribué ou publié, directement ou indirectement, dans aucun contrat de souscription d'actions, et aucune offre d'actions ne sera acceptée de la part de porteurs situés en Australie, au Brésil, à Hong Kong, au Japon, au Canada ou en leur nom. Nouvelle-Zélande, République de Corée, Singapour, Afrique du Sud, Taïwan, les Émirats arabes unis, les

Le Groupe REWORLD MEDIA annonce une offre publique d'achat visant l'ensemble des actions de la société TRADEDOUBLER AB cotée en Suède dont elle est l'actionnaire de référence

REWORLD MEDIA (ISIN FR0010820274 Euronext Growth Paris) annonce une offre publique d'achat volontaire visant l'ensemble des actions de la filiale cotée en Suède TRADEDOUBLER AB (ISIN SE0001552357 Nasdaq Stockholm) pour un prix de 3,17 SEK par action TRADEDOUBLER (l'«Offre»).

REWORLD MEDIA détient à ce jour environ 29,95% de TRADEDOUBLER.

Prix de l'offre

REWORLD MEDIA offre 3,17 SEK par action en numéraire pour chaque action TRADEDOUBLER.

Prime

L'Offre représente :

- une décote de 27,6 pour cent par rapport au cours de clôture de 4,38 SEK sur le Nasdaq Stockholm le 7 novembre 2018 inclus, soit le dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'Offre;

- une décote de 10,2 pour cent par rapport au cours moyen pondéré par les volumes pendant une période de 60 séances de bourse précédant le 7 novembre 2018 inclus, soit la dernière journée de bourse précédant l'annonce du Offre; et

- une prime de 6 pour cent par rapport au cours moyen pondéré par les volumes pendant une période de 12 derniers mois précédant le 7 novembre 2018 inclus, soit le dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'offre.

Conditions à la réalisation de l'Offre L'Offre n'est soumise à aucune condition.

Financement de l'Offre

L'Offre n'est soumise à aucune condition de financement. Le coût maximum pour REWORLD pour l'acquisition du solde du capital est d'environ 9,9M€ dont environ 5,9M€ financés par la trésorerie du Groupe et 4M€ financés par une ligne de crédit bancaire.

Recommandation du comité indépendant de TRADEDOUBLER et fairness opinion

Conformément à la règle II.19 des règles relatives aux prises de contrôle, les membres indépendants du conseil d'administration de TRADEDOUBLER ont le droit, sans toutefois y être obligés, d'exprimer leur opinion sur l'Offre. Le comité indépendant a décidé de recommander aux actionnaires de la société d'accepter l'Offre. Le comité indépendant a obtenu une fairness opinion de Stockholm Corporate Finance AB, aux termes duquel, sur la base des hypothèses et des réserves énoncées dans l'avis, l'Offre

est équitable pour les actionnaires de Tradedoubler du point de vue financier. La recommandation du comité indépendant, accompagnée de la fairness opinion de Stockholm Corporate Finance AB, sera publiée dans un communiqué de presse séparé de Tradedoubler plus tard aujourd'hui.

Calendrier indicatif

- Date estimée de publication de la note d'information : dans les 6 jours

- Période d'acceptation estimée : autour du 13 novembre 2018 et prendre fin autour du 11 décembre

2018.

- Date estimée de règlement : 17 décembre 2018

Retrait obligatoire et radiation

Si REWORLD MEDIA devient propriétaire de plus de 90% des actions de Tradedoubler, REWORLD MEDIA a l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire des actions Tradedoubler restantes

en vertu de la Loi Suédoise (Sw. Aktiebolagslagen (2005: 551)). Dans ce cadre de cette procédure,

REWORLD MEDIA à l'intention de procéder à la radiation des actions Tradedoubler du Nasdaq

Stockholm.

Informations complémentaires

Les modalités et les documents relatifs à cette offre sont disponibles sur le site internet.

Un document d'Offre sera approuvé et enregistré par la Swedish Financial Supervisory Authority, et publié par REWORLD MEDIA avant le début de la période d'acceptation de l'Offre.

À propos de Reworld Media :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs, notamment mondiaux, une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com