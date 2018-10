Reworld Media : Lettre indicative d’intérêt concernant une potentielle offre publique d’achat des actions de Tradedoubler

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lettre indicative d'intérêt concernant une potentielle offre

publique d'achat des actions de Tradedoubler

Paris, le 12 octobre 2018 - Reworld Media S.A. indique avoir adressé à Tradedoubler (cotée au Nasdaq OMX à Stockholm et dont Reworld Media S.A est le principal actionnaire) une lettre indicative d'intérêt concernant une potentielle offre publique d'achat visant les actions de Tradedoubler.

Outre le caractère indicatif de cette offre et le fait que cette offre puisse être annoncée début novembre, la lettre ne contient aucune indication de prix ni aucune autre modalité.

Les suites de cette lettre d'intérêt donneront lieu le cas échéant à une communication détaillée en temps utile.

La présente communication est faite dans la mesure où Tradedoubler a communiqué en ce sens.

À propos de Reworld Media :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs, notamment mondiaux, une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com