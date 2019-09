Reworld Media : MEDIACONNECT, nouvelle identité de la régie publicitaire du groupe media dirigée par Cécile Chambaudrie

la commercialisation de 42 marques media et des expertises marketing services (insight, contenu, advocacy, performance, événement) auprès des annonceurs et des agences.

Le déploiement de marques media print sur le digital, la complémentarité du contenu et de la technologie, le mix du media et du hors media, la synergie du branding et de la performance sont autant d'atouts qui permettent à la régie de répondre à toutes les problématiques de marques, d'apporter de nouvelles solutions, de garantir le succès des actions de communication à l'efficacité mesurée et aux coûts maîtrisés.

Cécile Béziat, actuelle DGA de Reworld Media Factory, prendra au 1er janvier 2020 le poste nouvellement créé de DGA Stratégie & Développement. Rattachée à la direction générale du groupe, elle aura pour missions d'identifier et de mettre en œuvre les nouveaux leviers de développement et de croissance pour l'ensemble du groupe Reworld Media.

Avec l'acquisition de Mondadori France, Reworld Media poursuit sa construction d'un groupe media référent aux activités de diversification développées. La pérennité de la qualité des contenus des marques media associée aux expertises du groupe sont autant d'assets mis à la disposition de Reworld MediaConnect pour accompagner nos partenaires dans la réussite de leurs dispositifs de communication. Je suis persuadé que Cécile Chambaudrie saura, forte de son expertise et de son énergie, faire rayonner notre groupe sur le marché de la communication.» Gautier Normand - Directeur Général Reworld Media

«Je suis ravie de participer à l'écriture de cette nouvelle page de Reworld Media. Le mix des talents et des expertises des deux entités Reworld Media Factory et Mondadori MediaConnect nous permet aujourd'hui de construire une nouvelle régie, véritable partenaire des entreprises. Avec nos 42 marques media et la palette d'expertises in-house (insights, contenus, advocacy, event et performance), nous sommes en mesure de proposer des dispositifs de communication associant branding et performance. Le couplage du print et du digital, la complémentarité du contenu et de l'ad tech, le mix du media et du hors media sont autant d'équations qui permettent aux annonceurs d'accroitre leur business à l'efficacité mesurée et aux coûts maîtrisés. » Cécile Chambaudrie - Directrice Executive Reworld MediaConnect

Participer activement aux développements du Groupe Reworld Media aux cotés de Pascal et Gautier, anticiper les leviers de croissance et cultiver au quotidien l'innovation, l'une de nos valeurs structurantes, représentent des missions ambitieuses porteuses de sens dans une économie en pleine mutation. Je suis ravie de cette marque de confiance pour partager cet ADN start-up au service du collectif.»

Cécile Béziat - DGA Stratégie & Développement Reworld Media

A propos de Reworld Media : Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique*, 4ème groupe média thématique dans le digital**) et un acteur international présent dans 11 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Grazia, Marie France, Maison&Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie … Le groupe combine une activité media de « Branding » à une activité media de

Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler. (*) Diffusion moyenne par parution, OJD 2018 (**) Médiamétrie - Juin 2019

