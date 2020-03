Reworld Media : Reworld Media - Covid-19 : les rédactions se mobilisent pour informer et divertir les Français

LES REDACTIONS DES PUBLICATIONS DU GROUPE REWORLD MEDIA SE MOBILISENT POUR INFORMER ET DIVERTIR LES FRANÇAIS

Dès le début de semaine, le groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger l'ensemble de ses collaborateurs qui sont depuis en activité chez eux par télétravail #restezchezvous. Les équipes se sont adaptées pour permettre le bon déroulement de l'ensemble des activités du groupe, tant dans la production de contenus éditoriaux que dans leurs diffusions. Les magazines continuent d'être diffusés par les points de vente ouverts et la Poste poursuit les tournées pour les abonnés. La production de contenus sur le digital s'intensifie et se rend encore plus accessible.

Les équipes rédactionnelles des 42 marques media du groupe se mobilisent pour informer sur la crise sanitaire en cours, divertir les français à la maison et rendre encore plus accessible les contenus. Avec la diversité des 6 thématiques couvertes par le groupe, ses journalistes sont en mesure de répondre aux questions que tous se posent sur le virus, sur comment adapter son mode de vie au confinement que ce soit pour les télétravailleurs et/ou les familles.

Avides d'informations qualifiées produites par des journalistes et cautionnées par les marques media, les Français ont montré un grand intérêt au déploiement des contenus produits par les journalistes de Reworld Media. En une semaine, les audiences quotidiennes du groupe sont 2 fois supérieures à une journée normale, tout comme le volume de pages vues. Le temps passé observé est de +40%.

INFORMER LES FRANCAIS ET RENDRE ACCESSIBLE LES CONTENUS DE NOS REDACTIONS

Les équipes techniques se sont fortement mobilisées pour lancer hier, jeudi 19 mars, coronavirus.reworldmedia.com, un nouveau site « Reste chez toi, le nouveau site spécial confinement » qui rassemble les actualités de l'ensemble des publications du groupe autour de la crise, pour la vivre dans les meilleures conditions sous différents axes : santé, actualités, famille, divertissement et pratiqu

Depuis lundi, le site Science & Vie met chaque jour à disposition gracieusement 3 articles issus dans son offre Paywall. Les équipes ont également développé en quelques jours le site en datawall pour permettre aux Français, et notamment aux étudiants, d'accéder à l'ensemble des contenus gratuitement afin de les accompagner dans leurs apprentissages en Sciences.

Pour la 1ere fois, les newsletters des marques média s'adaptent pour intégrer des contenus d'autres rédactions du groupe et enrichir les informations. Par exemple, la newsletter de marie france intègre un article de Maison&Travaux avec les « 8 gestes efficaces contre le coronavirus à la maison », un de Biba avec « les 10 astuces pour rester zen en couple » ou encore Auto plus qui présente « 14 jeux vidéo de pilotage à tester en quarantaine ».

Depuis le début de semaine, ce sont plus de 4 millions de Français qui reçoivent quotidiennement ces newsletters, avec un taux d'ouverture exceptionnel de près de 50%.

Enfin, pour l'offre magazine, le groupe propose un dispositif promotionnel à 1€ par mois pendant 3 mois qui permet via Kiosquemag de disposer de 25 publications du groupe en version numérique.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe media et de communication fondé en 2012. Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique*, 4ème groupe média thématique dans le digital** et adresse 29 millions**** de Français par mois, soit plus d'un sur deux. Reworld Media est classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Reworld Media est un acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie… Le groupe a développé ses activités communication via la création d'entreprises et d'acquisitions, et est mesure aujourd'hui d'accompagner les annonceurs sur l'ensemble de leur problématiques de communication : insights, contenu, advocacy, event et performance via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler.

(*) en nombre de marques media. (**) Médiamétrie – décembre 2019. *** One Global 2019 V1

