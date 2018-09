COMMUNIQUE DE PRESSE

Reworld Media annonce entrer en négociation exclusive avec l'italien Mondadori Group en vue de l'acquisition de Mondadori France

Paris, le 27 septembre 2018 - A la suite de l'annonce publiée le 5 septembre dernier, Reworld

Media indique aujourd'hui entrer en négociation exclusive avec l'italien Mondadori Group, sur la base d'un accord non engageant, en vue d'une possible acquisition de Mondadori France.

En fonction de l'issue des négociations, la poursuite des discussions donnera lieu le cas échéant à une communication détaillée en temps utile.

Ce projet vise à développer un groupe media international majeur, détenteur de solutions media et de marques media qualitatives à fort potentiel, ainsi qu'à associer des compétences complémentaires, des capacités et savoir-faire, afin de faire face aux défis du nouvel environnement de marché.

Sur la base des rapports financiers 2017 de Reworld Media et de Mondadori Group, le chiffre d'affaires cumulé 2017 de Reworld Media et de Mondadori France est de 484 M€ et l'EBITDA cumulé 2017 de Reworld Media et de Mondadori France est de 34 M€.

À propos de Reworld Media :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs, notamment mondiaux, une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

