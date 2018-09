Reworld Media : éventuel rapprochement avec Mondadori

05/09/2018 | 09:33

Reworld Media, groupe de presse français qui détient notamment les titres Marie-France, Maison & Travaux, Auto Moto, Télé Magazine et des services numériques aux annonceurs, est entré 'en discussion non exclusive' avec le groupe italien Mondadori en vue d'un rachat.



Mondadori France détient pour sa part Auto Plus, Grazia, Biba, Closer, Modes & Travaux, ou encore Sciences Vie.



L'an dernier, Reworld a enregistré un CA de 185,6 millions d'euros (+ 7%), un EBITDA de 7,5 millions (+ 72%) et un résultat d'exploitation de 3,9 millions (x 3,4).



L'action Reworld Media ne réagit pas à l'annonce ce matin, en restant quasi-stable à 1.650 euros, soit une capitalisation de 62 millions d'euros. Elle a en revanche gagné plus de 10% sur les cinq dernières séances et 34% sur un mois.









