Reworld Media : finalise le rachat de Sports.fr et Football.fr

01/10/2019 | 09:54

Reworld Media a finalisé l'acquisition des sites Sports.fr et Football.fr auprès du groupe Lagardère.



Cette acquisition vient renforcer significativement les positions du groupe dans l'univers du sport, Sports.fr et Football.fr regroupant au global 40 millions de pages vues par mois sur leurs sites et applications mobiles (source Google Analytics), et une communauté de près de 4 millions de fans sur les réseaux sociaux.



' Reworld Media affiche désormais l'offre éditoriale la plus diversifiée dans le sport avec 2,4 M de Visiteurs Uniques par mois (édition des marques ' Football365 ', ' Mercato365 ', ' sport365 ', ' Rugby 365 ', ' DZFoot ',...) et devient le 2ème acteur sur cette thématique dans le digital derrière ' l'Equipe ' ' indique le groupe.



