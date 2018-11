Reworld Media : lance Leads lab, expert en génération de leads et de trafic qualifié

Communiqué de Presse - 7/11/18

Reworld Media lance

expert en génération de leads et de trafic qualifié

Reworld Media développe son offre avec la création de Leads lab, nouvelle entité dédiée à la génération de visites et de leads qualifiés. Lancé dans la foulée d'atelier b, entité de production vidéo, et de Content

Squad, entité de production de contenu.

Fort de ses 11 media propriétaires, d'une audience de plus de 7 millions de visiteurs uniques, de 8 millions d'adresses e-mail qualifiées en base et d'un réseau de 700 bases partenaires, Reworld Media profite d'actifs majeurs pour accompagner les annonceurs dans leur stratégie de collecte verticale et géolocalisée avec une approche aussi bien qualitative que quantitative.

Leads lab se démarque par sa capacité à proposer des solutions de collecte clés en main telles que des livres blancs, collecte par le contenu, jeux concours, co-registration, tests, ... et, des services propriétaires ou en marque blanche tels que des calculettes d'aides, demandes de devis, simulateurs de prêt mais également de la collecte via Chatbot qui apporte des résultats deux fois supérieurs à la moyenne sur les premières campagnes déployées.

Ses équipes interviennent sur l'ensemble des étapes de la campagne, du conseil amont, au ciblage/géolocalisation, à la création, mise en ligne et à la collecte via son propre studio de production.

Leads Lab accompagne déjà plusieurs clients et agences dans leurs campagnes de collecte et couvre de nombreux univers clés dont la maison, l'automobile, la consommation, la finance, l'immobilier et la mode.

L'entité est dirigée par Marion Boudet, récemment nommée au sein du groupe, précédemment Team Manager chez Awin Global (2016) et Account Manager Dédiée chez Zanox (2012).

Plus d'information : www.leadslab.fr

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe digital international dont les activités reposent sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Mon jardin & ma maison, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs. Euronext Growth Paris - ALREW -www.reworldmedia.com

Contacts media : PCE - Paul-Marie Grosse - 06 59 97 16 48 - pmgrosse@p-c-e.fr

- Ségolène de St Martin - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr