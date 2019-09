Reworld Media : leader français des médias thématiques

18/09/2019 | 10:13

Reworld Media a réalisé ces derniers mois un développement majeur avec l'acquisition de Mondadori France auprès d'Arnoldo Mondadori Editore.



Le groupe devient ainsi le 1er éditeur de presse thématique avec plus de 40 marques média propriétaires référentes, qui regroupent au total 12 millions d'exemplaires vendus chaque mois et 26 millions de lecteurs uniques chaque mois.



Il est désormais le 4ème groupe media thématique dans le digital avec 17,3 millions de visiteurs uniques mensuels et 75 millions de visites mensuelles.



A la suite de l'acquisition de Mondadori France, Reworld Media affiche un chiffre d'affaires semestriel pro forma de 226,3 ME et un EBITDA semestriel pro forma de 14,4 ME au 30 juin 2019. Le chiffre d'affaires annuel pro forma est de 483 ME et l'EBITDA pro forma de 37,2 ME.



