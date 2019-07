Reworld Media : offre pour deux sites sportifs de Lagardère

30/07/2019 | 10:05

Reworld Media annonce la signature d'une offre d'achat au profit du groupe Lagardère portant sur l'acquisition des sites Sports.fr et Football.fr, édités par Newsweb, agence digitale de la division Lagardère Active.



Ils affichent au global 40 millions de pages vues par mois sur leurs sites et applications mobiles (source Google Analytics), et regroupent une communauté de près de quatre millions de fans sur les réseaux sociaux.



Les instances représentatives du personnel compétentes au sein de la société Newsweb seront préalablement informées et consultées. Cette offre d'acquisition s'inscrit deux mois après l'acquisition de DZFoot, premier site francophone sur l'actualité du football algérien.



